Barrio alterado: hartazgo en la zona del Estadio

Los recitales masivos y los vecinos no se llevan bien. Este fin de semana, quienes residen en las cercanías del Estadio Ciudad de La Plata se quejaron por lo que dejó la visita del grupo La Renga, en el primero de los tres recitales pautados en nuestra ciudad: basura, vallas por todos lados en diferentes calles y restos de orina y vómitos fue lo que observaron al despertar en la mañana del domingo.

El paso de la multitud de seguidores que arribaron a Ciudad desde distintos puntos del país dejó su huella en los alrededores del Estadio.

Según describieron, las primeras horas del domingo fueron “muy difíciles” por la cantidad de basura en la vía pública y calles valladas que causaban algunas complicaciones.

Edgardo, un vecino de 25 entre 33 y 34, denunció “el olor a orina que había en la puerta de mi casa”. El hombre dijo estar indignado pero no sólo por esa situación, sino también por una serie de situaciones con las cuales debió lidiar en la jornada del sábado.

“En la vereda me pusieron dos puestos de venta de hamburguesas y chorizos. Dejaron todo tirado, hasta el carbón esparcido en la vereda. Me orinaron permanentemente y me cruzaron una camioneta en la puerta del garaje”, describió.

“La verdad es que estoy indignado. Tengo 71 años y mi esposa que también es una persona mayor se pasó toda la mañana tirando lavandina en la vereda para que se vaya el olor a orina. Es necesario que las autoridades pongan más orden”, protestó el vecino.

Las quejas también aparecieron en 526 y 25 a raíz de la “presencia de basura en la calle”. Según describieron, “esta mañana -por ayer- amanecimos con la calle repleta de bolsas de basura, botellas tiradas y toda clase de desechos”.

“Es importante tener en cuenta que esta zona está rodeada por tres escuelas primarias y secundarias y una sala de primeros auxilios”, remarcaron sobre la importancia de preservar el barrio en buenas condiciones de limpieza y seguridad.

Basura, orina y vómitos, una postal para el olvido en el domingo a la mañana

Por otra parte, desde 32 y 25 manifestaron malestar por el vallado lindero al Estadio. “La clase media ha vuelto al paraíso. Ahora vivimos en un barrio cerrado”, ironizaron los frentistas de la avenida molestos por la presencia de bloques de madera y vallas que quedaron luego del recital de la convocante banda oriunda del barrio porteño de Mataderos.

“Parece una zona militarizada. Así nos cuidan”, volvieron a ironizar a raíz de la presencia de puestos móviles de la policía.

Asimismo, una frentista de 20 entre 32 y 33 señaló: “Quiero expresar mi disgusto con la gente que trae La Renga”. La mujer aseguró que “anoche -por la noche del sábado- hubo disturbios con la gente que no tenía entradas y la Policía”. “Les tiraron botellas a la policía, hay mucha agresión de parte de esta gente. Falta personal policial, no pueden contener a tanta gente. No se puede repetir estos dos días más cómo está previsto, es inaudito”, manifestó

Quienes residen en la zona del Estadio tuvieron dificultades para ingresar a sus viviendas

El sábado el Estadio recibió a una multitud de seguidores de La Renga en el marco de la primera de las tres presentaciones que tiene previsto realizar el grupo en La Plata. La próxima fecha será este miércoles, y luego el próximo sábado será el último “banquete”, que es cómo el grupo y sus seguidores denominan a los recitales.

Los eventos masivos son una usina constante de expresiones de malestar por parte de los vecinos que viven en los alrededores de las locaciones que se utilizan.

Como ocurrió semanas atrás, cuando se realizó el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la llegada de La Renga volvió a generar malestar vecinal.

Ya desde el mediodía del sábado, cuando se activó el protocolo de seguridad, por el que quedó cerrada al tránsito la avenida 32 desde 20 hasta 25, fueron varios los frentistas que se comunicaron con EL DIA para manifestar su malestar.

Según contó Carlos Ruiz, tanto él como muchos de sus vecinos de las inmediaciones de 25 entre 527 y 528 que salieron a la mañana del sábado de sus casas no pudieron retornar pasado el mediodía por el “operativo cerrojo”.

“Los efectivos policiales y gendarmes que integraban el operativo tenían la orden de no dejar ingresar a nadie sin documento con domicilio dentro de lo que ellos llamaban ‘perímetro’, que se había convertido en una especie de gueto tapiado con tablones de madera negras, hierros y vallas”, contó y agregó que les exigían que “todas las personas dentro del auto” debían estar domiciliadas en la zona, caso contrario no podrían ingresar.

El vecino lamentó la falta total de conocimiento sobre el protocolo de las autoridades a cargo: “cuando le preguntamos cómo poder ir lo más cerca a nuestras casas, no sabían”, detalló el vecino, sumamente indignado. En este sentido, en la primera tarde se pudo notar un caos vehicular por la desorientación de los vecinos que no sabían hacia dónde dirigirse con sus autos.