Llovió en La Plata y en los barrios reclamaron por calles anegadas e ingreso de agua

La lluvia que se desató esta madrugada en La Plata derivó en una serie de problemas habituales en los barrios. Por eso los vecinos pusieron el grito en el cielo y describieron los múltiples inconvenientes que debieron afrontar, en su mayoría vinculados con las calles anegadas y el ingreso de agua a las viviendas.

José Luis, de 5 bis y 607, Villa Elvira, aseguró que "acá está todo tapado, el agua no se escurre y la acumulación en la calle impide el paso. Pero además tengo agua en la puerta de mi casa". "Ya me entró agua en 2013. Desde hace tiempo reclamamos por este problema pero en la Municipalidad no me dan ni cinco de bolilla", señaló.

Una situación similar se vivió en las primeras horas de la mañana en la esquina de 214 y 42, en Etcheverry, a partir de la saturación de los desagües, que derivó en que el líquido avanzaba hacia la calle y los terrenos linderos, además de que se formaron enormes charcos que complicaron el desplazamiento de los vecinos a la hora de ir a trabajar o a la escuela.

Un vecino de la zona describió que "la calle ahora está cortada, el agua se rebalsa y me entra en la casa y el negocio". "Es un desastre esta situación. Estoy cansado de hacer reclamos a la Municipalidad. No hay respuesta", protestó.

En tanto, desde 16 y 59 aseguraron que "a causa de la lluvia estalló la cloaca y ahora se está inundando toda la calle". Asimismo, Ricardo Soria, un vecino damnificado, alertó que los líquidos emanados a la superficie "contienen desechos cloacales, parece que explotó la cloaca".

"Varias veces se taparon estos desagües, pero normalmente venía rápido. Esta vez no lo hicieron y con las hojas se tapó todo más rápido. También reclamamos al 147. En ningún caso pasó la Municipalidad por la recolección de las hojas", reclamaron.

Esta madrugada la Municipalidad de La Plata brindó un reporte sobre la cantidad de agua acumulada en las distintas localidades hasta las 6 hs.: Plaza Olazábal, 19.8; Villa Elisa, 17.9; Villa Elvira, 22.6; Melchor Romero, 31.5; Gonnet, 22.6; Los Hornos, 14.4; Plaza Moreno, 15.6; Tolosa, 17.8; San Carlos, 22.8; City Bell, 25.1; Puerto La Plata, 14.6.

En el parte se indicó que "siguen registrándose chaparrones y algunas tormentas de moderada a leve intensidad y corta duración, y se mantendrá así hasta media mañana con mejorías temporarias". "Desde ahora la situación estará descrita en los pronósticos de rutina, aunque mantenemos el "Nivel de Atención al riesgo AMARILLO"