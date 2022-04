Increíble hallazgo de un anillo de oro en un lago: lleva grabado una historia de amor en La Plata

A fines de marzo, el buzo deportivo y fotógrafo subacuático Marcos Ponce viajó desde su Esquel natal hacia El Chaltén en compañía de su familia para disfrutar de las maravillas naturales de esa localidad sureña. Además, tenía previsto encontrarse con un colega para tomar registros de algunos lagos y montañas de la zona. Sin embargo, el viaje dio un giro inesperado. Cuando caminaba por el muelle tras una jornada de buceo, un resplandor en el agua le robó la mirada, se acercó y dio con un anillo de oro, el cual -se dio cuenta tiempo después- llevaba grabada una historia de amor en la ciudad de La Plata.

La historia tiene varias curiosidades. Haber divisado el preciado desde arriba del muelle fue apenas el comienzo. Marcos en realidad había guardado el anillo en un bolso y el domingo pasado, casi un mes después de aquel episodio en El Chaltén, se acordó del objeto y le tomó una foto con un lente especial. Al examinarlo, observó que llevaba inscrita una fecha: 21/03/2015. Ahí se dio cuenta que detrás del objeto dorado había algo especial, por lo que decidió publicarlo en las redes sociales para dar con su verdadero dueño.

En diálogo con EL DIA, recordó que "en marzo fuimos de vacaciones con mi familia, con mi pareja, e hicimos unas fotos en el Canal de Beagle, y a la vuelta pasamos por El Chaltén, en donde había planeado hacer buceo con el colega Hugo Amparo, pero un buceo normal sólo para sacar algunas fotos y compartirlas en nuestras redes. Cuando volvíamos de regreso, en el muelle, veo un resplandor y diviso el anillo".

En cuanto a la búsqueda de su dueño, dijo que "se me ocurrió en buscar la forma de hacérselo llegar. Saco una foto con un lente macro y veo que el anillo tiene una fecha. Y tiene una inscripción, una palabra, que preferí no dar a conocer. Así, lo publico en mi Facebook personal. Fue lo único que pensé".

"El destino lo quiso así"

Lo que sucedería después, la repercusión y la historia detrás del anillo, no se lo imaginó jamás: "Todo esto de la búsqueda lo hice este domingo. El anillo lo hallé el 24 de marzo, hace un mes. Para mi sorpresa, a las 4 horas veo que la publicación se hizo viral. Y comencé a recibir mensajes. Lo que hice en la publicación fue no poner tantos datos. Alrededor de las 22 horas se contacta una persona de Río Turbio, que me dice: 'Yo soy la dueña del anillo. De repente todo cobra un ribete llamativo",

Lo que había encontrado en las frías aguas cristalinas de El Chaltén era una alianza de compromiso de dos jóvenes, una de Río Turbio y otra de La Plata. "Ella me cuenta que la pareja se rompe cuando se vuelve a su pueblo en la Provincia de Buenos Aires. Ella me cuenta que se deshace del anillo de una manera muy romántica: 'Cuando lo tiro mi pensamiento dice que esto es el destino, y que si va a volver a mí por algo eso", relató.

Marcos contó que apenas un rato más tarde "alrededor de la 1, se pone en contacto la otra chica, la pareja, llamó desde La Plata, para agradecerme". "Es muy emocionante. Ambas cerraron en que si el destino lo quiso así, es porque tendría que haber sido de esta manera. Es una historia que sigue abierta" estimó.

¿Final abierto?: “Es una señal...”

Por su parte, la dueña del anillo contó en conversación con EL DIA que se enteró del hallazgo de la alianza "porque me mandó un mensaje mi hermana". "Fue todo muy inesperado. Me describió el anillo y lo reconocí enseguida. Luego me mandó foto", detalló sobre ese momento. En el diálogo prefirió no dar a conocer sus nombres por razones laborales.

Sobre la decisión de arrojar el anillo en el lago del Chaltén, aseguró que "fue una despedida y lo que pensé en ese momento es que si tiene que volver a mí, va a volver". Y así ocurrió.

Una curiosidad más sobre la historia que guarda este objeto perdido es que habían viajado a ese lugar tiempo antes de la ruptura. "Nosotras habíamos ido a El Chaltén varios años atrás. Luego volví sola, en enero de este año. Cuando estuve ahí lo arrojé. Me salió hacerlo, Ahora el anillo va a volver a mí. Después de todo esto es una señal de que por lo menos el anillo lo tengo que tener", expresó.

En cuanto a la relación, comentó que "empezamos a salir en 2015. Duró hasta el 2019 cuando me vine de La Plata a Río Turbio. Después nos volvimos a ver poco tiempo antes de la pandemia. Después no nos vimos más".

Acerca de quien fuera su pareja en La Plata, indicó que "ella también se enteró de toda la situación, no le había contado lo que había hecho con el anillo en ese momento". Lo cierto es que con el hallazgo de Marco, lo que parecía una historia cerrada ahora no es tan así. "La verdad que hoy no podría decir nada. Hay que ver si pasa algo de ahora en más. La del Chaltén es un agua de hielo, quien podía pensar que iban a encontrar el anillo ahí".

Por último, manifestó su agradecimiento a Marco "porque está haciendo todo para mandarme el anillo, incluso me dijo que no me hiciera problema que él se está encargando del envío, que era un regalo".