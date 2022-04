VIDEO. “Le arruinó la vida”: el crudo relato de la mamá que denunció a su hijo por violar a la hermana

“Le arruinó la vida”, declaró la madre de una niña abusada por un joven de 19 años en Melchor Romero, quien resultó ser su medio hermano. Como se publicó desde esta mañana, el caso conmocionó a todo el barrio.

Esta tarde, la mamá de la víctima habló con EL DIA y brindó su crudo relato de los hechos: “Él se fue con su papá hace diez años, después de que me hicieran una denuncia falsa. Decían que yo le pegaba y eso no era cierto. En mayo del año pasado, me escribió por Facebook y me dijo que quería venirse a La Plata porque lo maltrataban allá. Yo le compré un pasaje y me lo traje”, contó.

“Nunca imaginamos que iba a suceder esto. Nos arruinó la vida, pero más a las nenas que son lo más preciado que tengo”, expresó entre lágrimas.

LEA TAMBIÉN Su madre lo denunció por abusar de su hermanastra de 10 años y el padrastro le dio una paliza

En tanto, el papá de la víctima expresó y dio detalles del momento en el que encontró al joven junto a una de las niñas."Esa noche estaba durmiendo y me lavanté al baño. Al abrir la puerta que de la habitación que da al comedor, me encuentro al pibe con los pantalones bajos. La tenía a la nena contra la mesa, boca abajo, también con los pantalones abajo”.

El hombre pegó un grito que alertó al sujeto. “Salió corriendo para la calle”, contó el testigo, quien después despertó a su mujer y ambos salieron a buscar al joven de 19 años.

“Empezamos a gritar y los vecinos que estaban afuera lo agarraron, lo golpearon y quisieron lincharlo”, agregó.

En medio de un estado de shock, la madre del acusado llamó al 911 y un móvil del comando de patrullas llegó al lugar. Los efectivos policiales aprehendieron al sujeto y lo derivaron a la comisaría decimocuarta.