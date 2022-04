Recitales en el Estadio: denuncian pérdidas económicas y basurales

“Flaco te vas a tener que mudar”, fue la respuesta que recibió de un organizador del recital de La Renga un comerciante de 523, entre 20 y 21, cuando intentó correr una valla para llegar al supermercado que desde hace 32 años funciona en el barrio. “No me parece justo, ya me pasó en diciembre cuando tocó el Indio Solari y perdí de trabajar durante dos días”, apuntó el titular de ese comercio.

Como se sabe, el sábado se desarrolló el primero de los tres recitales de La Renga. El segundo tendrá lugar mañana y el último de la fecha local será el sábado.

Tras la primera presentación de la banda se registraron muchas quejas de vecinos y comerciantes vinculadas al operativo de seguridad que los dejó aislados por horas. Además se remarcó que fue impactante la suciedad y la falta de baños químicos en los alrededores del Estadio Ciudad de La Plata.

Ahora, quienes viven y trabajan en los alrededores están expectantes por lo que ocurrirá en los recitales de mañana y del sábado.

Juan Bautista, comerciante de la zona se quejó porque el sábado pasado no pudo abrir el negocio. “Habíamos quedado en otra cosa, pero pusieron unas vallas que me impidieron abrir, no se cumplió con lo pactado”, explicó.

El comerciante contó que esperó durante dos horas hasta que decidió correr esos cercos y les remarcó a quienes estaban a cargo de las medidas de seguridad que tenía que trabajar.

“¿Por qué vallan 10 horas antes de que se realice el recital? Yo siempre cierro a las 18 y solo pedí que me dejaran trabajar hasta las 13”, dijo.

A media mañana del sábado pudo abrir un carril, pero a las 12 vio que se montaba un nuevo corralito y los clientes se fueron a las corridas para no quedar aislados.

“Así es imposible trabajar, con todo el frente lleno de patrulleros o con las colas de la gente que iba al recital”, agregó.

En la zona también hay otros comercios, como dos agencias de autos, que sufrieron las mismas complicaciones.

Cabe aclararse que cuando los comerciantes se comunicaron con las autoridades municipales y con la policía, se les informó que la seguridad estaba a manos de otra entidad y que ellos no podían hacer nada.

Los comerciantes remarcaron que también sufrieron perjuicios económicos en diciembre pasado cuando se presentó el Indio Solari en el Estadio Único.

“No es justo que estos eventos sean para el beneficio de unos pocos”, dijo un comerciante que espera que en las próximas fechas los recitales se organicen sin causarles tantas pérdidas económicas.

En una recorrida por la zona, los vecinos advirtieron que en pocas horas se alteró completamente la normalidad del barrio.

Al mediodía del sábado, cuando se activó el protocolo de seguridad, por el que quedó cerrada al tránsito la avenida 32 desde 20 hasta 25, fueron varios los frentistas que se comunicaron con EL DIA para manifestar su malestar.

Basura, vallas por todos lados en diferentes calles y restos de orina y vómitos fue lo que observaron al despertar en la mañana del domingo.

El paso de la multitud de seguidores que arribaron a Ciudad desde distintos puntos del país dejó su huella en los alrededores del Estadio.

Según describieron, las primeras horas del domingo fueron “muy difíciles” por la cantidad de basura en la vía pública y calles valladas que causaban algunas complicaciones.

La gente coincidió en que los eventos culturales son positivos, pero debe pensarse en que los operativos de seguridad sean efectivos sin afectar a los vecinos.