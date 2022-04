Novedades en Netflix para quienes comparten una cuenta en otros hogares

Ahora, Netflix comenzará a informar a quiénes comparten una misma cuenta. La compañía siempre dijo que estaba enterada de las cuentas compartidas (con un mismo usuario oficial, pero con varios accesos en lugares físicamente lejanos), pero hasta el momento nunca había hecho nada, porque el número era bajo y, además, le servía para promocionar su servicio.

Sin embargo, la compañía confirmó por estos días, una baja en el número de suscriptores en el último trimestre (la primera vez en 10 años); y se calcula que los próximos meses perderá todavía más usuarios (unos 2 millones), así que está agotando instancias para asegurarse que su servicio es todo lo rentable que puede llegar a ser. Así, Netflix comenzará a verificar desde qué lugar se usa una misma cuenta, y a comunicarle a quienes se conectan desde lugares lejanos geográficamente que deben regularizar su situación.

Según comunicó la propia empresa, lo que pondrán en práctica ahora es una herramienta para compartir una cuenta fuera del hogar al que está asociado, y lo probarán primero en Chile, Costa Rica y Perú. La compañía ofrecerá contratar un abono a precio preferencia, y mudar el perfil creado en la cuenta original

Asimismo, por un lado, los usuarios de las cuentas Estándar y Premium podrán sumar hasta dos cuentas nuevas -pagas- para que usen personas que no viven con ellos. En este sentido, es bueno saber que, el monto será menor al de una cuenta estándar en esos países; estas cuentas asociadas tendrán un costo de 2380 pesos chilenos, o 3 dólares en Costa Rica, y 7,9 soles en Perú.

Para suavizar el impacto permitirán la migración de perfiles de la cuenta compartida a la nueva, para que no se pierda el historial de contenido visto y las recomendaciones personalizadas.

Por su parte, Spotify comenzó a hacer algo similar en 2019 para los planes familiares: pedir una confirmación de la dirección donde viven los usuarios para evitar que una cuenta fuera compartida por varios domicilios. Esto lo hace porque asume que si viven en casas diferentes no son una familia, pero varios usuarios han reclamado, a lo largo de los años, que una pareja separada pero con hijos en común puede constituir, igual, una familia.

Finalmente, una persona podría contratar una cuenta y usarla en su casa, en lo de sus padres, de su pareja, etcétera. Es decir, hay casos lícitos para que se acceda a una misma cuenta desde varios lugares. Lo concreto es que, Netflix tiene ahora este nuevo modo de servicio en prueba en los tres países mencionados, al tiempo que no está queda claro si esta nueva medida se aplicará en todos los territorios donde está disponible Netflix, ni qué podría hacer la compañía si los usuarios se niegan a contratar una sub cuenta e insisten en que son un mismo grupo familiar o persona.