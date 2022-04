¡Se picó! Burlando le contestó a los Lanata: “Nunca le muerdas la mano a quien te da de comer”

A algunos les llamó la atención la ausencia de Burlando y Barbarita en el casamiento de Elba y Lanata y tras las picantes declaraciones de la modelo (dijo “se agrandó Chacarita” en relación a la ex empleada de su pareja, el abogado platense, además de asegurar que no fueron a la boda porque “tenían cosas más interesantes que hacer”), habló la flamante novia, el flamante novio, el letrado y ¡ardió Troya!

“Mi relación laboral con Burlando terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Me tocaban las causas pro bono y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas”, fue la contestación de Elba, en un móvil con “LAM” (América), a los dichos de la modelo, a quien, como para que no queden dudas, le tiró: “en todo caso sería se agrandó Pincha, no Chacarita”). Elba, claro, es fana de Estudiantes.

Como no podía ser de otra forma, Lanata se involucró y, en su programa radial, tras asegurar que le “rompía las pelotas” hablar de sus invitados, aseguró: “Hace un año que Elba no se habla con Burlando. Evidentemente no eran tan amigos. ¿Cuándo volvió a hablar con ella a través de un mensaje? Anoche (por el lunes), porque estaba saliendo al aire el tema. O sea que no había tanto interés personal”.

Y siguió: “Más allá de eso, hubo una decisión que ella tomó y fue separarse de Burlando. Es una persona educada y no quiso decirlo en el momento. Las cosas se terminan diciendo: ella se va porque no le pagaban”.

Tras las acusaciones del matrimonio, Burlando rompió el silencio aunque minimizando la situación. “Es una boludez eso”, dijo, en relación a la acusación de jefe canuto, y siguió: “Imaginate que Elbita... Googleá la cantidad de causas que tenemos y en cuales ella ni siquiera figura. Ella manejaba una porción muy chiquita de trabajo que yo le daba. Que para ella era mucho, porque cobró fortunas”.

Además, sin querer queriendo, Burlando la trató de desagradecida al decir: “Yo no voy a hablar porque es intrascendente el tema para mí. Sin dudas yo la hice crecer muchísimo”.

Y sumó: “Hay un principio que te enseña el crecimiento, la edad, la experiencia y la calle: nunca le muerdas la mano a quien te da de comer. Yo estoy agradecido con todas las personas que me dieron trabajo, que me dieron posibilidades de aprender. Y la actitud que tiene Elbita, parece la dueña del estudio. Parece la propietaria de la oficina. Se piensa que los clientes la venían a ver a ella, es una cosa muy loca. Lo mismo Lanata. Están equivocados”.