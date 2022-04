Bullrich salió a cuestionar el rechazo a sumar al economista libertario

La figura de Javier Milei sigue generando diferencias en Juntos por el Cambio, luego de que las socias del PRO, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, polemizaron ayer sobre la incorporación o no del diputado liberal a la coalición opositora.

Bullrich, presidenta del PRO, reclamó una “mayor democracia, amplitud y transparencia” en la metodología de debate de la mesa directiva de JxC y dijo que “no hay que cerrarle la puerta a nadie” al cuestionar la exclusión del diputado libertario de formar parte de la coalición opositora.

“Creo que es apresurado y tenemos que ser más conscientes y pensar más en la construcción que cerrar las puertas de Juntos por el Cambio. No hay que cerrarle la puerta a nadie. Sentí y les dije a los presidentes de los partidos -que integran JxC- que había sido muy apresurado y sin discusiones previas y que no ha sido una buena metodología avanzar por los no”, dijo Bullrich.

Ayer, durante la reunión de la mesa de JxC, se aprobó un “manual de buenas prácticas” que establece que para la eventual incorporación de nuevos partidos debe haber “unanimidad” de todos los integrantes, en lo que fue presentado como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei para las elecciones del año próximo.

“Me parece que en la reunión hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente por los partidos y yo llegué tarde a la reunión y la decisión ya estaba tomada. Intenté debatir el tema, pero me dijeron que ya se había debatido, desde mi punto de vista, de una manera no muy clara”, relató.

Por su parte, la diputada y exgobernadora Vidal ratificó lo resuelto ayer por la coalición: “La discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir. Milei no es parte de JxC y quiere quebrar al único espacio político que puede ganarle al kirchnerismo”.

“La única alternativa que le puede ganar al kirchnerismo en la Argentina es JxC y para eso tiene que funcionar la unidad”, dijo Vidal.