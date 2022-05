Se burló de la policía y fumó marihuana frente a los agentes que lo allanaban

A Franco Albornoz Lavallén, un joven de 27 años con antecedentes penales, lo allanaron en su casa de la localidad bonaerense de Ameghino, en el marco de una causa por un presunto robo. Como el importante número de uniformados de la policía local que participaron del procedimiento no encontró nada que lo comprometiera, el sospechoso tuvo una insólita reacción: se burló e insultó a cada uno de los efectivos que estaban en su domicilio mientras fumaba un cigarrillo de marihuana y se filmaba con su celular con el objetivo de ridiculizarlos. Sin embargo, pese a que el resultado del allanamiento fue negativo, su ira le jugó una mala pasada y apenas 24 horas después terminó preso.

Sobre el caso, el especialista en Seguridad Pública y Analista en Inteligencia Delictual y lucha contra el Narcotráfico, Jorge Luis Vidal fue lapidario: "Las muy desacertadas medidas y emparches en cuanto a política de formación y capacitación de efectivos policiales, llevadas adelante por los últimos ministerios de seguridad de la provincia y sus equipos, del que este último no es la excepción, dan como resultado que una gran parte de los policías que tenemos en la calle no los podamos considerar como tales, sino como personas que se uniforman de policías para concurrir a su trabajo, como si fueran operarios de una fábrica o empleados municipales".

Así se burlaba "Franco de Llavallol" de los policías tras un allanamiento a su casa en Ameghino. Al otros día, fue a Tribunales, se peleó con un agente y terminó detenido. pic.twitter.com/j8oblVIZsn — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) April 29, 2022

"Es una verdadera pena que esto resulte así. Ante las imágenes compartidas en el día de ayer, de un video que circula en redes sociales y ahora en noticieros de TV, donde a una persona a la que se le allana su casa con orden judicial tiene respuestas despectivas, mal educadas, fuera de lugar, insultando al personal policial, empujándolo, manoseándolo, tomando en sus manos y manipulando la tonfa o bastón provisto al policía, y fumándoles en la cara un cigarrillo armado estimándose que es lo que comúnmente se denomina “porro” de marihuana, solo puedo sentir vergüenza", agregó.

Vidal opinó que "ya no es novedad que la población, en parte, no sienta respeto por la institución policial ni cercanía con ella. Un logro negativo que deben adjudicarse los últimos ministros y sus equipos de trabajo, como así también las cúpulas policiales que dieron formación a este engendro policial que como tal no nos sirve para combatir el delito y menos el narcotráfico".

El especialista planteó al problema desde la política: "Desde mayor cantidad de policías es más seguridad de la gestión Scioli-Granados (creando las policías locales) pasando por el reentrenamiento funcional de policías (de esas mismas policías locales que no se animaron a desarticular por cuestiones políticas) de la gestión de Ritondo, hasta esta ultima gestión del médico abogado teniente coronel Berni, que siendo funcional a sus intereses de estar en el tablero de reparto de cargos para 2023, y sin Plan de Seguridad (visible) alguno en la provincia , solo hace de agenciero de autos incorporando móviles patrullas para que manejen civiles a futuro y utilizando a la institución como pañuelo para secar las lagrimas de la desocupación, indicando que va a incorporar a 40 mil policías entre este año y el final del venidero, no podemos esperar demasiado".

"Hace seis años en reunión privada le dije al gobierno anterior y muy seriamente lo recalqué, que la otrora mejor y más profesional policía “no aceptaba mas parches y que se necesitaba que fuera refundada, a fondo”. Seguramente no pareció valedera mi apreciación, inclusive sabiéndome observador del proceso de transformación total que tuvo la policía nacional de Colombia, que pasó de ser una policía hiper corrupta en muchos casos a ordenes de los carteles de la droga y hasta siendo sicarios de estos hasta la primera parte de la década del 90, a la policía que es hoy, con sus problemas, pero reconocida como la mas profesional de américa por todos sus pares del mundo. No se tomó en cuenta lo que había comentado, y quizás esos equipos de ese ministerio, sabiéndose muy capaces, se manejaron más políticamente que profesionalmente para salir de la función “sin problemas”, sin pensar en los “los problemas a futuro” que dejaban a la policía misma en su funcionamiento operacional, que arranca y se inicia con el reclutamiento, aceptación, la admisión, incorporación y formación del futuro policía", sostuvo Vidal.

Por último, sentenció: "Lo que muestra el video de la vergüenza al que hago alusión, es a mas de 10 policías sin saber que hacer, sin actuar, o con miedo a actuar ante una persona que debía ser detenida en ese mismo momento por sus actitudes hostiles y falta de respeto. Seguimos bajando escalones. No me canso de repetir. Ningún ministro de seguridad en la provincia entregó una mejor policía y seguridad publica que la que recibió. Así vamos. Las situaciones delicadas y delictuales en la calle que antes, 15 a 20 años, se solucionaba con tres policías, hoy se debe contar con 10 a 15 policías, que no solucionan nada y que observan, solo observan. Por suerte, para mejorar, se van a incorporar civiles uniformados para acompañar al observador armado".