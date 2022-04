“No me acuerdo”: un síntoma que sobrevuela por los consultorios de la Ciudad

“Es algo que se trae muy frecuentemente a la consulta -dice la médica neuróloga Natalia González Rojas en una de las salas de atención del Hospital San Juan de Dios de nuestra ciudad- y es una patología que se da en índices muy superiores a lo que por lo general se cree. En personas mayores, los síntomas son detectados principalmente por sus familiares más cercanos, pero también personas jóvenes acusan problemas de atención y de memoria que pueden confundirse con pseudo demencias. Pero en personas mayores de 70 años con estos síntomas, la realidad es que por lo menos la mitad esté desarrollando un trastorno neurológico, de los cuales sin dudas el Alzheimer es el más importante y preponderante”.

Es que la sombra del Alzheimer, la forma de demencia más común y uno de los principales problemas de salud mental que afecta a más de 55 millones de personas en el mundo y que en nuestro país es la quinta causa de muerte y donde las estadísticas indican que lo padecen alrededor de 300 mil personas, sobrevuela sobre muchas familias cada vez que alguien, especialmente si es mayor de 60 años, manifiesta reiteradamente la frase que alarma: “no me acuerdo”.

“Síntomas como desorientación, confusión, recuerdos que se evanescen -señala por su parte el doctor Ricardo Allegri, especialista en Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría- son muchas veces naturalizados a medida que avanza la edad en los adultos mayores, pero que pueden ser la prueba de que algo no está bien. Es importante no minimizar estos síntomas, es decir, no pensar que porque alguien es mayor es normal que se desoriente, por ejemplo. Hay que mantener cierto nivel de alarma, por supuesto sin exagerar. Pero cuando aparecen cosas que llaman la atención, lo mejor es consultar con un profesional”.

El Alzheimer, descripta como enfermedad por primera vez por Alois Alzheimer en 1906, es la causa más común de la demencia y representa entre el 50% y el 75% de todos los casos.

“Se trata de una enfermedad que conlleva la declinación de las habilidades cognitivas y la capacidad funcional – precisan en tanto desde ALMA, la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones semejantes de la República Argentina - junto a la aparición de síntomas conductuales y psicológicos”.

Los especialistas señalan que, en su fase inicial, el Alzheimer tiene una sintomatología leve, ya que la persona afectada mantiene la autonomía y sólo requiere ayuda cuando se trata de tareas complejas, pero que comienzan a observarse fallas en la memoria a corto plazo y algunos cambios en la personalidad, como apatía, desgano, descortesía, fase en la que, por lo general, las personas afectadas se dan cuenta del deterioro de algunas de sus facultades, lo que aumenta la posibilidad de que existan trastornos afectivos, mayormente depresión, y pensamientos hostiles.

LOS DISTINTOS TIPOS DE OLVIDOS

“La enfermedad de Alzheimer -explica el doctor Allegri- afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y a veces precedido, por el deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Es una enfermedad que está dentro del grupo de las demencias, y de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la respuesta de la salud pública a la demencia, actualmente hay 55 millones de personas con demencia en todo el mundo y se estima que esta cifra aumente a 78 millones para 2030 y 139 millones para 2050. Por eso es muy importante diferenciar la pérdida de memoria normal asociada al envejecimiento con un olvido de riesgo”.

“El olvido normal -añade el neurólogo- es cuando uno olvida algo y lo recuerda poco después, y en general lo que se olvida tampoco es importante y vuelve a venir a la mente. En cambio en el olvido patológico, de riesgo, se olvida toda una situación y no se la recuerda después. Además, aparece otro problema de la memoria que son las reiteraciones, donde se repiten preguntas y comentarios. Otro síntoma del Alzheimer es la anomia, que es la incapacidad o dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas, como así también la desorientación en un lugar conocido o acerca del uso de elementos habituales, como un control remoto. Más allá de los síntomas detectables a simple vista, actualmente existen otro tipo de herramientas de diagnóstico, como los biomarcadores, que son parámetros que pueden ser evaluados en la sangre u otros líquidos o tejidos del cuerpo y pueden reflejar la existencia de una patología”.

Acerca de si el Alzheimer se puede prevenir, el doctor Allegri responde afirmativamente. “Un cambio en el estilo de vida -dice- puede ayudar a prevenir esta enfermedad y todas las demencias. Los cuatro pilares preventivos de las demencias son llevar una dieta saludable, practicar ejercicio físico regularmente, realizar ejercicios cognitivos y controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Cuanto antes las personas comiencen a hacer estos cambios de hábitos, mayor es el efecto. Todas estas acciones hacen que aunque el deterioro que provoca el Alzheimer sea irreversible, su desarrollo sea más lento. Hasta ahora, todas las medicaciones actuaban sobre los síntomas. Pero están comenzando a aparecer medicamentos que actúan sobre la fisiopatología de la enfermedad, o sea sobre su mecanismo, y esto probablemente es lo que va a dar un gran cambio con mejoras para los pacientes”.

UN ESTUDIO ESPERANZADOR

Recientemente, un numeroso equipo internacional de científicos, del que participó una investigadora platense, logró identificar 42 nuevos factores de riesgo genético que intervienen en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, en lo que se definió como “un hallazgo de enorme relevancia en la búsqueda de marcadores tempranos que permitan predecir la enfermedad” según publicó la prestigiosa revista científica internacional “Nature Genetics”.

La investigación se propuso identificar las causas genéticas de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, para lo que se tomó como base el análisis de material genético de una amplia muestra de individuos, más de 111 mil personas que lo sufren y casi 680 mil de individuos cognitivamente sanos que oficiaron de casos control, por lo que la magnitud de los números constituye a este estudio como el más grande realizado hasta el momento en la temática.

La investigación comprobó la importancia de dos fenómenos patológicos cerebrales en el desarrollo de la enfermedad, como son la acumulación de péptidos beta-amiloides y la modificación de la proteína Tau, y asimismo reveló que una disfunción de la inmunidad innata y de la acción de la microglía -células inmunitarias presentes en el sistema nervioso central que eliminan las sustancias tóxicas- intervienen en la patología.

“Tras el descubrimiento -señalaron los investigadores- caracterizamos estas regiones para darles un significado en relación con nuestros conocimientos clínicos y biológicos, y así comprender mejor los mecanismos celulares y los procesos patológicos implicados. Estos estudios muestran por primera vez que la vía de señalización dependiente del factor de necrosis tumoral alfa está implicada en la enfermedad, y confirman y amplían nuestros conocimientos sobre los procesos patológicos implicados, para abrir nuevas vías de investigación terapéutica”.

En el trabajo, los investigadores también desarrollaron una puntuación de riesgo genético para evaluar mejor qué pacientes con deterioro cognitivo desarrollarán, en los tres años siguientes a su manifestación clínica, la enfermedad de Alzheimer, y destacaron que “aunque esta herramienta no está pensada aún para su uso en la práctica clínica, podría ser muy útil para categorizar a los participantes según su riesgo y mejorar la evaluación de los medicamentos que se están probando, e igualmente permitirá optimizar los ensayos terapéuticos y, por tanto, acelerar el desarrollo de terapias eficaces”.