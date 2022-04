Calentamiento global: cómo influye en el clima de la Ciudad

Aquellos platenses que sobrepasan los 50, pero también muchos de menos edad, suelen asegurar sin faltar a la verdad que el clima en la Ciudad hace algunas décadas era distinto. Que hacía más frío, que llovía menos, que las estaciones duraban tres meses, que a la mañana cuando se iba a la escuela en los inviernos había que abrigarse hasta las orejas o que en las veredas se veía escarcha. Y muchos se preguntan las razones. ¿Tendrá que ver el tan mencionado cambio climático del que se habla en todo el mundo?

“Claro que tiene que ver -responde el climatólogo Mauricio Saldívar- si bien no hay registros de pequeños sectores como puede ser una ciudad como La Plata, el del cambio climático es un fenómeno global, es decir que afecta a todo el planeta, aunque en términos prácticos sea imperceptible en el día a día. Por ejemplo en números, la temperatura aumentó 1,2 grados desde 1870 a la fecha, lo que en la percepción del ciudadano pueda parecer algo muy leve, pero que en materia climática es mucho. Pero los efectos del cambio climático van mucho más allá de la percepción de las temperaturas”.

“En lo que hace al clima en la Ciudad -continúa Saldívar- es cierto que se fue modificando con los años, pero eso se puede atribuir más a la actividad humana y a los cambios mismos de la Ciudad. Ahora hay más cemento que antes, lo que concentra más calor, y también muchos más habitantes. Sin ir al pasado, actualmente la temperatura es distinta en 7 y 50 que, por ejemplo, en barrio Aeropuerto. Eso es por la diferencia de edificación y de gente. Pero lo que sí se debe al cambio climático, es que las temperaturas mínimas sean más altas, o que haya menos heladas”.

UN ENSAYO FUTURISTA PARA LA CIUDAD

Los efectos del cambio climático se miden globalmente en grandes regiones, por lo que no podría hablarse puntualmente de cómo afecta a nuestra ciudad. Sin embargo, un estudio internacional proyectó qué sucedería en pequeñas regiones si el calentamiento promedio global de la temperatura llegara a 4 grados centígrados en los próximos siglos, y se aventuró, por ejemplo, que el 25 por ciento de los habitantes de nuestra región estaría en peligro.

Ese estudio incluyó a zonas de nuestra ciudad como City Bell, con un mapa ilustrativo sobre la zona norte platense, entre las regiones con mayores riesgos de inundación por el aumento del nivel del mar si los países no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplen con las metas que establecen frenar en 1.5ºC el calentamiento promedio global de la temperatura.

El análisis realizado por la organización “Climate Central”, examinó las repercusiones en varios siglos de las altas emisiones en el aumento del nivel del mar, y refleja lo que las decisiones de hoy pueden significar para las generaciones futuras.

En el caso de nuestra región, el análisis estima que el riesgo para la población que vive en el Gran La Plata depende de la acción climática, y que en la actualidad solo el 0,11 por ciento de la población sufre consecuencias por la crecida del río, aunque con un escenario de calentamiento de 1ºC, ese porcentaje subiría al 9,3 por ciento; al 17 por ciento si la temperatura media global llega a los 2ºC; al 20 por ciento si alcanza los 3ºC; y al 25 por ciento de los habitantes si el alza alcanza los 4ºC. En esos escenarios, el agua taparía las calles y dejaría los espacios verdes también sumergidos.

Asimismo, analizado por países, la población de la Argentina en riesgo alcanzaría al 0,08 por ciento en el presente; aunque en el futuro sería del 0,72 por ciento si la suba llegase a 1,5ºC; al 7,8 por ciento con 2ºC; al 9,5 por ciento, con 3ºC; y al 12 por ciento del total de la población con un escenario de aumento de 4ºC.

Lucas Ruiz, científico que participó de la redacción del informe, explicó sobre el sentido de estas simulaciones que “para algunos de estos cambios no hay una vuelta atrás o no son reversibles a escala de cientos de años. Son procesos lentos y se dan en los océanos o en las regiones frías de nuestro planeta. En particular, el retroceso de glaciares y la pérdida de los cascos polares continuará aunque dejemos de emitir gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la disponibilidad de agua va a ser un tema en el futuro en la zona de Cuyo, y en la Antártida el derretimiento va a continuar por miles de años”.

LAS ESTACIONES YA NO SON como LAS DE ANTES

“Si bien algunos de los efectos del cambio climático son imperceptibles para el ciudadano común -dice el climatólogo Saldívar- otros sí son palpables, como por caso el de las estaciones. En Europa, por ejemplo, se midió que las primaveras se estaban adelantando a razón de dos días y medio cada diez años, lo que es perfectamente extrapolable también para nuestra región. Hay que destacar que son varias las formas de establecer las estaciones. Por Astronomía, se toma a los comienzos de los solsticios y los equinoccios; y por meteorología a los principios de trimestre, diciembre para el verano, septiembre para la primavera, etc. Pero también está la de la fenología, que es a través del comportamiento de las especies vivas. Así, se han observado comportamientos distintos tanto en animales como en vegetales, por ejemplo respecto a la hibernación, la reproducción o la floración, lo que obedece justamente a los cambios que se están dando en las estaciones”.

“A nivel global -añade el especialista- los cambios son contundentes, como que los últimos veinte años han sido más cálidos; los inviernos más cortos y los veranos más largos, además de fenómenos extremos como sequías e inundaciones con sus respectivas secuelas, con tormentas que aumentaron cinco veces en intensidad y frecuencia; e impactos en la salud debido a nuevas enfermedades vectoriales”.

