Los alcances del feriado nacional en la Ciudad

Por el feriado de mañana, en el marco del “Día del Trabajador”, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

Como ocurre los domingos, el servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará durante la jornada de mañana, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107

» Control ciudadano

La Subsecretaría de Control Ciudadano llevará a cabo los controles usuales, pero no se desarrollarán tareas administrativas.

» Esparcimiento

La República de los Niños permanecerá cerrada al público. El Parque Ecológico abrirá de 7 a 19.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de mañana.

» Mercado Regional

El Mercado permanecerá cerrado, en los sectores de venta mayorista y minorista.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Estará abierto al público de 8 a 16. La administración mantendrá una guardia destinada a los sepelios, de 8 a 12.

» línea 147

Atenderá denuncias y reclamos. Las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán normal funcionamiento.