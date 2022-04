Encontró el 9 que buscaba

No le ha sido fácil a Gimnasia encontrar un centrodelantero que le resulte eficiente en los últimos mercados de pases, aunque existieron sendas excepciones en dos. Porque Luis Rodríguez jugó poco tiempo pero se marchó con 9 goles en el lomo y ahora, con Johan Carbonero apagado, es Cristian Tarragona quien asume ese legado y, de a poco, va tomando cada vez más protagonismo en la red.

Claro que con otro estilo de juego, muy diferente al del Pulga, Tarragona es el 9 de área que el equipo no venía encontrando cuando se abría el libro de pases. Si bien a lo largo de su historia, el Lobo supo tener buenos artilleros de este estilo, en los últimos cinco años solamente Santiago Silva le había dado resultados anotando 10 goles en su último ciclo en la institución.

Tarragona llegó para reforzar el frente de ataque teniendo en cuenta que Rodrigo Holgado no había rendido como se esperaba y que Alexis Domínguez sufrió una grave lesión jugando apenas un puñado de minutos con la camiseta de Gimnasia.

El ex Vélez y Patronato, entre otros equipos, fue uno de los primeros apuntados por Néstor Gorosito, y la CD avanzó decididamente por él más allá de haber negociado mucho tiempo por Mauro Zárate, mientras que también habían sonado los nombres de Marcelo Moreno Martins, Ramón Ábila y Joaquín Larrivey. Pero Pipo ya había elegido.

Con el correr de los juegos, su potencia, buen trato del balón y capacidad para jugar de espaldas al arco, fue haciendo mella en la ofensiva y el punta comenzó a meterse a los hinchas en el bolsillo. Pero no solamente por esas cualidades que la gente fue descubriendo sino porque también anotó tres de los ocho goles que marcó el equipo hasta el momento, compartiendo la eficacia con Brahian Alemán, quien también marcó tres.

En lo que va del certamen, el goleador que heredó la número 25 de Lucas Licht, fue pieza clave en los únicos dos triunfos del equipo Mens Sana en la presente Liga Profesional. Porque anotó en la victoria por 1 a 0 ante San Lorenzo y en el último triunfo por 2 a 1 ante Talleres, ambos en el estadio del Bosque. En tanto, la anotación restante fue en la derrota contra Defensa y Justicia por 3 a 2 en Florencio Varela.

De esta manera y a este paso, Tarragona se acercará también a los 5 goles que anotó otro corpulento punta que rindió, aunque con otras cualidades: Jan Hurtado. El atacante venezolano, que también estuvo poco en la institución, alcanzó un buen desempeño que lo terminó catapultando a Boca Juniors.

“Me siento cómodo, contento, tengo muchas ganas y en definitiva estoy en el lugar que quiero estar. Así que lo disfruto día a día y seguiré tratando de aportarle al equipo lo mejor. El delantero siempre quiere hacer goles, pero hoy me enfoco en que el equipo gane. Obviamente que quiero hacer goles, pero bueno, si no se puede quiero que el equipo gane”, le dijo a este medio el punta luego de la victoria contra la T.

un 9 de pura cepa

Los números del 9 titular que hoy tiene Gimnasia no son para nada despreciables y el rendimiento que hoy está teniendo no es casual. Más allá de que sus últimos meses en Vélez no fueron de lo mejor por algunas cuestiones puntuales, pudo marcar goles en todos los equipos por los cuales pasó, aunque fue en Patronato donde más terminó sobresaliendo.

En el Patrón marcó 9 goles en 24 partidos, lo que lo catapultó a Liniers para convertirse en refuerzo de la V azulada. En Vélez disputó 67 partidos contando todas las competiciones (Copa Diego Maradona, Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Libertadores) y convirtió 12 goles. En tanto, el centro atacante también se destacó en Platense, donde marcó 9 goles en 28 partidos y también anotó en el Atlante mexicano, donde marcó 5 en 24 juegos.

Pero antes de todo esto, su potencial comenzó a resaltar en Juventud Unida Universitario, donde en apenas 16 partidos había logrado marcar 11 goles durante la temporada 2015. Luego tras un paso por Temperley donde no logró hacer pie, sus goles viajaron a Mendoza y sobresalió con la camiseta de Independiente Rivadavia. Allí marcó 13 en 36 partidos.

SUS GOLES EN EL LOBO

Jueves 17 de febrero-Fecha 2: 1 en la victoria 1 a 0 ante San Lorenzo (disparo de derecha)

Viernes 25 de febrero-Fecha 4: 1 en la caída 3 a 2 ante Defensa y Justicia (de cabeza)

Viernes 1 de abril-Fecha 8: 1 en el triunfo por 2 a 1 a Talleres (definición por encima del arquero)