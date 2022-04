Godoy, Boselli y Díaz están entre algodones, pero los esperarán

No hay momento para descansar para Estudiantes. Cuerpo técnico y plantel lo sabían desde que arrancó la competencia oficial en febrero pasado, y prácticamente el grupo no tiene días libres. El programa de partidos que se viene es muy intenso y apretado (ver cuadro aparte), por lo que Ricardo Zielinski y sus colaboradores van planificando todo cuidadosamente para que los “soldados” no se sigan cayendo, y a su vez esperar que los que están afuera se recuperen.

En ese sentido, la lupa está puesta en tres futbolistas, sobre todo. Ellos son el lateral derecho Leonardo Godoy y los delanteros Mauro Boselli y Leandro Díaz. Los tres vienen trabajando en sus respectivas recuperaciones y el cuerpo médico los viene observando a diario en cada práctica en City Bell.

También se puede agregar a Matías Pellegrini, que arrastra una dolencia en el tobillo izquierdo, pero de necesitarlo, jugará.

Hoy por hoy, todo pasa por saber qué ocurrirá con Godoy, Boselli y Díaz, que vienen mostrando una muy buena evolución (mejor de lo esperado) y por eso se especula con que sus regresos al equipo pueda ser en breve.

En el horizonte Pincha el primer compromiso será el del jueves por la noche en el Estadio de 1 y 55 ante Vélez, en el arranque por la Fase de Grupo de la Copa Libertadores; tras esto, los albirrojos se enfocarán en el juego de la 9º fecha de la Copa de la Liga ante Central Córdoba de Santiago del Estero, también de local.

La decisión pasará por ver en cuál de los dos partidos pueden estar a disposición, o si en definitiva los aguantan un poco más para no arriesgarlos.

tareas para todos en city bell

Pasando a lo que ocurrió en la jornada de ayer, el plantel profesional estudiantil siguió con su preparación luego de haber regresado del viaje a Mendoza, donde el último sábado por la tarde empató 3 a 3 con Godoy Cruz.

Hubo práctica el domingo y en la mañana de ayer también en las instalaciones del Country Club. Todo comenzó con una fuerte entrada en calor, y tareas físicas para todos, donde se puso énfasis en la velocidad, entre otras cosas.

Allí, tanto el Loco Díaz como Boselli, cumplieron los trabajos sin ningún tipo de inconvenientes a la par del resto de sus compañeros, y se los vio muy bien de ánimo y recuperados de sus dolencias.

Ahora bien, luego del trabajo físico apareció la pelota, y allí el Ruso Zielinski ordenó cumplir con tres bloques de fútbol que tuvieron una duración de 8 minutos cada uno; y de esta tarea ya no participaron ni Díaz ni Boselli.

En principio aquí el entrenador no dio pistas firmes de una probable formación titular, aunque por momentos paró por partes algunas líneas.

Allí se pudo ver en un probable mediocampo a Franco Zapiola jugando por izquierda, dejándole luego su lugar a Pellegrini a quien se lo vio entrenar sin el estribo (bendaje especial) en el tobillo izquierdo. Arriba, junto a Gustavo Del Prete, arrancó jugando Brian Orosco y luego le dejó el lugar al pibe Aaron Spetale, quien viene de convertir frente al Tomba.

Seguramente en la práctica de hoy que se desarrollará en City Bell, Zielinski seguirá probando y empezará a definir las cosas. Hoy habrá un rato de fútbol formal once contra once, y mañana ya será momento de repasar las jugadas de pelota con los once definidos.

También se empezará a definir las situaciones de Godoy, Boselli y Díaz.