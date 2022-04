La Federación de Instituciones homenajea a dirigentes fallecidos

La Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, como lo desde hace décadas solo interrumpido por la pandemia, en el marco de su 83° Aniversario y por el día del Dirigente, realizará un homenaje a dirigentes de entidades fallecidos en los años 2019, 2020 y 2021.

La conmemoración será este sábado 9 de abril, a las 10,30 hs, en el memorial El Sembrador que la Federación posee en el Cementerio de La Plata.

En la oportunidad serán recordados: Dr. Juan Carlos Martin (ex presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas ex presidente de Euforión, Comunidad Rural y de distintas Instituciones); Dr. Juan Ramón Sagastume (ex vicepresidente primero de la Federación de Instituciones, ex presidente del club Circunvalación); Arq. Carlos Tau (ex presidente de la federación de Instituciones Culturales y deportivas); Coco Dominguez (ex presidente del Club Gutenberg); Enrique Corpus (ex vicepresidente de Casa del Tango); Gloria Ester Barrio (ex Tesorera del Centro Asturiano de La Plata); Luisa González Botto (ex Vocal del Centro Asturiano de la Plata); Roberto Castagni (ex Vocal titular del Círculo de Jubilados y Pensionados del banco Provincia); Roberto Cadelli (ex presidente Capital Chica); Dardo Valentini (ex dirigente Capital Chica y Comunida Rural); Juan Emilio Celén (ex presidente y vicepresidente Club Estrella del Sur); Dardo Valentino (ex Dirigente Comunidad Rural); Alberto Pauletich (ex dirigente Comunidad Rural), Beatriz Barragán (ex dirigente de Comunidad Rural), Horacio González (ex dirigente Comunidad Rural); Mario Turkenich, (ex presidente de la Felp); Carlos Mársico, (ex miembro Federación y ex presidente Club Unidos de Olmos, ex presidente Calpo); Luis Emmi (ex Dirigente del Club de leones los hornos); Ricardo Brizuela (ex Dirigente del Club de leones de Los Hornos); Ernesto Baldi (ex secretario de Euforion); Hector Santillan (ex presidente de Euforion); Jorge Suarez (ex Dirigente Centro de Ingenieros); Jorge Suárez (ex presidente Club Mundial), Manuel Gómez (ex presidente Club Mundial), Roberto Cadtagni (ex dirigente Club Mundial), Juan Carlos Fernández (ex dirigente Club Mundial)