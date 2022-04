Padres reclaman por el mal estado de la primaria nº 14 de Villa Elisa

Padres de alumnos de la escuela primaria nº14 de Villa Elisa, ubicada en 14 y 423 nº 748 denuncias pésimo estado a nivel edilicio. Entre los reclamos más urgentes está el tema de la calefacción, la cual falta después de una obra a medio hacer y que por tal razón, los chicos no tienen comedor o la posibilidad de tomar algo caliente en las mañanas.

La institución es de doble escolaridad, por lo cual los chicos que asisten a clases allí deben poder alimentarse con comida sana y no con viandas, como lo hacen mientras las temperaturas elevadas lo permitan. A poco de la llegada del frío definitivamente, ni alumnos ni maestros contarán con calefacción para el invierno.

Los padres denunciantes revelan que desde la dirección de la escuela se elevó un reclamo hace diez años para arreglar todo lo referido al gas ya que había una pérdida. Sin embargo, desde el Consejo Escolar enviaron a trabajadores en octubre del año pasado.

Debido a que, para realizar la obra, tenían que interrumpir las clases en un año escolar que se vio interrumpido por la pandemia. Ante la negativa de la dirección de la escuela, volvieron en febrero pero el resultado fue peor que el problema: dejaron todo roto y como los costos son elevados, no se quieren hacer cargo.

El gas no es el único problema que sufren los chicos en la escuela nº14 de Villa Elisa. Los baños no tienen puertas y un pedazo del techo es inexistente, las puertas no tienen seguridad y varios vidrios están rotos.