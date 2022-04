VIDEO. Centro Cultural "El Mordisquito" con una propuesta lúdica para toda la familia

El Centro Cultural “El Mordisquito” tiene una propuesta innovadora para toda la familia, a cargo de la organización “Umbral Arcano”. Los domingos cada 15 días se reúnen para practicar juegos de mesa y juegos de rol de forma libre y gratuita, un plan enfocado para todas las edades.

Nahuel Mosca, integrante de “Umbral Arcano”, lleva adelante esta actividad junto a un grupo de amigos desde hace tres años. La idea surgió a partir de otro evento que se coordinaba en la Ciudad pero cuando finalizó, dejó un hueco que estos amigos no estaban dispuestos a abandonar. Así es que recorrieron centros culturales hasta llegar a “El Mordisquito”, ubicado en 18 y 57.

“La gente se va feliz y vuelven con familias enteras”, contó Nahuel Mosca. Muchos de los participantes regresan y hasta se postulan para coordinar las actividades. El próximo domingo 10 de abril cumplirán tres años como “Umbral Arcano” y lo festejarán “a lo grande”.

Los domingos cada quince días, la actividad se extiende desde las 14 a las 20 hs con entrada libre y gratuita. Desde el centro cultural ofrecen una opción de entrada que incluye merienda y sorteos. “Si no conocen los juegos de rol o de mesa, nosotros les enseñamos”, afirmó el organizador.

Las familias se pueden acercar con su equipo de mate o disponer del buffet de “El Mordisquito” con precios accesibles. Para sumarse, pueden contactarse con “Umbral Arcano” a través de sus redes sociales o las del centro cultural.

Juegos de rol

La propuesta llama la atención solo con su nombre pero poco se conoce sobre ella. Los juegos de rol son juegos interpretativos “más parecido a lo que es el teatro”. Tiene reglas dentro de la mesa y cada participante tiene asignado un personaje. Algunos narran la historia y ponen las condiciones: “cada jugador puede realizar acciones en base a lo que está pasando”.

Si bien los juegos de mesa clásicos (ludo, jenga, UNO, etc) no están disponibles entre las opciones puesto que la actividad se enfoca en juegos actuales, las familias pueden ir con sus elementos y utilizar el espacio como punto de encuentro. Cuentan con “King of Tokyo”, “Virus” (similar al UNO), Carcassonne y Mahjong, con un campeón que enseña las reglas.