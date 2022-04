Raid delictivo en Zona Norte: un detenido por asaltos en tres comercios

La inseguridad en la Zona Norte platense sigue acentuándose, del mismo modo que la preocupación y el miedo entre vecinos y comerciantes de ese sector de la Ciudad.

Y como situación emergente de esa realidad, en las últimas horas la Policía arrestó a un joven de 24 años, en el barrio El Mercadito.

Oficialmente se informó que está acusado de haber participado -junto a dos cómplices que permanecen prófugos- de un raid delictivo, que incluyó a tres negocios en jurisdicción de Gonnet, Hernández y Tolosa.

“AL BORDE DE LA QUIEBRA”

Henry Gutiérrez (27) es el encargado de una verdulería que está en la zona de 2 bis entre 530 y 531, que abrió hace algo más de tres meses con sueños de progreso, que por culpa de un grupo delictivo mutó ahora a pérdidas económicas e incertidumbre.

A tal punto que, en diálogo con EL DIA, confesó que el asalto sufrido en la noche del lunes “nos dejó al borde de la quiebra”.

Explicó al respecto que “a las 8 y 20 de la noche estaba terminando de preparar un pedido, antes de cerrar, y, mientras estaba en la puerta, llegaron tres jóvenes de entre 20 y 30 años”.

“Me dijeron que querían comprar verdura, pero enseguida me empujaron para que entre al local, me llevaron para la trastienda y me obligaron a tirarme al piso”, comentó todavía asustado.

Con el verdulero reducido y, la situación bajo su control, los asaltantes se ocuparon de vaciar la caja registradora.

Henry reveló que “me robaron unos 18.000 pesos, también mi celular y hasta la balanza”.

Antes de escapar del lugar con todas esas pertenencias, la banda le dejó una consigna al damnificado: “Contá hasta 100 antes de levantarte”.

Además, por si fuera poco, lo llenaron de amenazas para que la víctima cumpla con esa exigencia.

Luego de que alguien en el barrio pudo comunicarse con el 911 para avisar sobre lo ocurrido, Henry supo a través de un grupo de WhatsApp que uno de los ladrones había sido detenido y que “mi balanza estaba en la comisaría de Gonnet”.

Fue entonces a esa seccional con la ilusión de recuperarla. Pero grande fue su desazón cuando allí le informaron que “no tenían mi balanza, aunque me expresaron que quizá puedan encontrarla en un allanamiento que tenían previsto hacer en las próximas horas”, señaló el comerciante que , mientras tanto, mencionó: “Estoy trabajando con una que me prestó un amigo, aunque no es igual a la que me robaron”.

A su vez, expuso que “fue el primer robo que tenemos en la verdulería desde que fue inaugurada hace algo más de tres meses”.

“Pero no fue un caso aislado, porque siempre alguien me comenta sobre algún robo en el barrio”, citó preocupado.

Dentro de ese contexto, recordó que “en septiembre último asaltaron a una familia en su casa, por acá cerca, y además de robarle, ataron a sus integrantes”.

EN DOS SUPERMERCADOS

Al margen del asalto en la verdulería, voceros policiales indicaron que quienes lo comandaron también actuaron en dos supermercados cuyos propietarios son de origen asiático.

Se precisó que uno de los golpes fue protagonizado en 505 entre 18 y 19, mientras que el restante se produjo en otro comercio del rubro, que funciona en 512 entre 24 y 25.

El último de esos asaltos fue en el negocio citado en primer término, a las 9 de la noche del lunes.

Y sobre el hecho fue enseguida alertado personal policial de la comisaría decimotercera, que al llegar a la escena pudo saber que la banda acababa de emprender la fuga a bordo de un Chevrolet Agile de color blanco.

Por los asaltos en ambos supermercados, en la comisaría de Gonnet se instruyeron actuaciones por “robos calificados reiterados por el uso de arma, en poblado y en banda”.

En el marco de esas actuaciones fue que ayer los pesquisas arrestaron a un joven de 24 años, imputado por esos hechos de inseguridad, durante un allanamiento realizado en El Mercadito. E incautó el Chevrolet Agile.

Carlos Astorfo (81), vecino del barrio del supermercado de 505 entre 18 y 19, le dijo a EL DIA que “esta zona siempre fue tranquila, pero hace dos meses que nos estamos enterando de robos en casas y comercios”.