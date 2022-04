Kicillof advirtió sobre la crisis y le mandó un mensaje al Fondo

Axel Kicillof salió a advertir ayer que la situación social “no da más” y sostuvo que en la Provincia “no puede haber ajuste” en el marco del acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Fue la forma que eligió el mandatario bonaerense para apuntar sus dardos en forma directa al FMI, pero también envió también un tiro por elevación a la Casa Rosada.

“Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia no puede haber ajuste, lo tienen que entender”, dijo Kicillof. Y para reafirmar sus dichos, disparó: “En el Conurbano y el Interior no da más la situación social”, al hacer referencia a la inflación que jaquea el bolsillo de la gente.

El Gobernador ya había advertido en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura que el principal distrito del país no estaba en condiciones de afrontar recortes, pero ayer, en sintonía con la pelea que se libra entre el Presidente y Cristina Kirchner, apretó el acelerador.

“Estamos en una guerra en todo el planeta, con situaciones muy extremas, venimos de una pandemia muy grave y necesitamos seguir recuperándonos”, se explayó.

Cerca de Kicillof sostienen que por el momento, la Casa Rosada no ha recortado fondos, pero temen que la reducción de gastos que deberá ejecutar la administración nacional en sintonía con el acuerdo con el Fondo termine impactando sobre la Provincia, de ahí la advertencia que el mandatario lanzó ayer.

MIRADA CRITICA

En el gobierno bonaerense exhiben además una mirada crítica sobre las medidas que está aplicando la Nación en busca de contener la ostensible aceleración de los precios. “Hacen falta políticas más duras y tener claro un rumbo”, señalan. Creen que esas dos cuestiones están ausentes en la estrategia oficial.

“Vamos a hacer todo lo posible para que las medidas que se anuncien se cumplan”, dicen en la Gobernación. De hecho, el gobierno de Kicillof está trabajando en una serie de decisiones en busca de contribuir a la “guerra” que declaró Alberto Fernández: habrá acuerdos con municipios para salir a controlar que los precios máximos se cumplan y se buscará instalar ferias y mercados para la venta de productos básicos a bajo costo. “Desde la Provincia, mucho más no podemos hacer”, dicen los funcionarios.

Esa mirada crítica apunta además a cierta “tibieza” en la toma de decisiones respecto de las medidas contra la inflación. “Gobernar implica dar la pelea en algunas cuestiones, no se puede quedar bien con todo el mundo”, señalan cerca del Gobernador. Kicillof, por caso, es partidario de aumentar las retenciones al campo para crear fideicomisos que ayuden a sostener los precios locales.

multas

Ayer el mandatario se refirió a esa cuestión. “Hoy multaron a una proveedora de alimentos. Bueno, evidentemente con los precios de guerra que hay para el mundo, para algunos hay un negocio bárbaro. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa, que no tiene que ver ni con el esfuerzo ni con la inversión, sino con una guerra en Europa. No hay un derecho específico que se asocie a una situación económica, sino a una eventualidad, y no solo alguno se va a enriquecer mucho, sino que otros se van a empobrecer mucho, y no lo podemos permitir como gobierno”.

El mandatario estuvo ayer en Arrecifes donde encabezó un acto de entrega de 702 escrituras.