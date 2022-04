Enojada con La Cámpora, una diputada bonaerense dejó el Frente de Todos

El bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Provincia sufrió ayer una deserción ruidosa: la legisladora Débora Indarte, representante de Mar del Plata (en rigor, General Pueyrredón, el principal partido de la Quinta Sección Electoral) comunicó su salida de la bancada. Creará un monobloque, denominado “Unidad para la Victoria”. El PJ legislativo quedó así más lejos del quorum propio.

Esta sangría en el bloque del Frente de Todos parece consecuencia de la reciente elección interna para dirimir autoridades de los PJ distritales. Mar del Plata fue uno de los distritos en los que no se pudo sellar la unidad, tal como había pedido el presidente del partido a nivel provincial, el diputado nacional Máximo Kirchner.

Allí, pues, se enfrentaron un armado liderado por La Cámpora, cuya principal referente seccional es la titular del Anses, Fernanda Raverta, y un esquema alineado con el hasta entonces oficialismo partidario. Indarte jugó en este último bando, que fue derrotado por poco margen. El sector ganador (esto es, los camporistas, más representantes gremiales y cierto peronismo que estuvo antes en Juntos), logró finalmente imponer a Eduardo Cóppola, del gremio de Luz y Fuerza.

Durante la campaña interna, el sector de Indarte había manifestado cierto descontento por una bajada del gobernador Axel Kicillof a “La Feliz”, en la que se fotografió con Raverta y Cóppola y en cierta forma ninguneó a sus rivales. Eso se suma, aparentemente, a una historia previa de incomodidad de la legisladora en el bloque del FdT, que conduce el camporista César Valicenti

A modo de explicación de su decisión, Indarte hizo circular la carta que dirigió al presidente de la Cámara baja, Federico Otermín, en la que habla de “obstaculización” de su tarea legislativa porque presentó 170 proyectos y ninguno fue tratado.

“No pude dar respuesta ni a una sola demanda en el territorio”, dijo. Y agregó: “Lo antes expuesto es atribuible a asuntos de índole político/territorial que obstaculizan de manera permanente mi desempeño en la gestión”. Traducido: el supuesto ninguneo en el recinto se debe, para ella, a que no responde políticamente a la camporista Raverta.

El argumento también tuvo algo de mensaje a Máximo Kirchner. Es que luego del domingo electoral (el 27 de marzo último) el diputado había hecho trascender un supuesto gesto ecuménico: que se comunicó con los ganadores y perdedores para convocarlos a trabajar todos juntos. Desde el sector de los derrotados del PJ marplatense ahora dicen que con ellos no habló nadie.

Otro dato fino: la diputada Indarte es la pareja del ex legislador Rodolfo “Manino” Iriart, enrolado en el mismo espacio político del PJ marplatense. Iriart es director del Correo Argentino y, en la dinámica interna del oficialismo, es considerado cercano a la tropa del presidente Alberto Fernández. Antes de la interna, el hombre se había quejado en forma pública de supuestas persecuciones a los adversarios de los camporistas en el distrito y hasta solicitó la intervención de las autoridades partidarias provinciales (léase, Máximo) para acabar con esa situación.

Con la fuga de Indarte, el bloque del Frente de Todos quedará con 42 miembros, cinco menos de los necesarios para alcanzar el quorum para sesionar. Así, deberá recurrir a negociaciones políticas más finas para procurar arrancar las sesiones.

Juntos por el Cambio, en tanto, tiene 41 bancas; los libertarios de Avanza Libertad, tres; y el possismo -Espacio Abierto-, dos. Además, los unibloques existentes son: Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Izquierda Socialista, el 17 de Noviembre y ahora, cuando se formalice, el de Indarte.

Fuentes del oficialismo dijeron a este diario que la deserción de Indarte no cambiará el escenario político de la Cámara baja. “De hecho, ya veníamos trabajando con Juntos por el Cambio para formar quórum y en acuerdos para sacar proyectos”, dijeron.

En el Senado, en tanto, el oficialista Frente de Todos afronta un escenario un poco más complejo, aún cuando no existe una ruptura formal del bloque. Es que la senadora Magdalena Goris, esposa del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, no está concurriendo a las sesiones. Así, el oficialismo no ha podido aún reunir los 23 senadores con que cuenta, el mismo número que Juntos por el Cambio. Gray está fuertemente enfrentado a Máximo Kirchner, a quien sigue rechazando como presidente del PJ bonaerense.

“No pude dar respuesta ni a una sola demanda en el territorio”, afirmó la legisladora