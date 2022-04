Fuerte cruce entre Burlando y los acusados de matar a Fernando Báez Sosa

Los jóvenes acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa cargaron contra el abogado de la familia la víctima, Fernando Burlando, imputándole armar “un show mediático” sobre el caso y "contar cuestiones íntimas". El letrado, por su parte, advirtió que "todavía no ocupé de ellos", en alusión a una serie de medidas y consideraciones técnicas de cara al juicio previsto para enero del año próximo. En ese marco, el letrado recordó que "ellos no solo filmaron la paliza que le dieron a Fernando Báez sino que también han grabado cuando les pegaron a sus propios vecinos de Zárate en alguna de las peleas de las que se enorgullecían".

La polémica se disparó a partir de la negativa de los acusados, integrantes de un equipo de rugby de la ciudad bonaerense de Zárate, a ser evaluados mediante pericias psicológicas y psiquiátricas. Estas habían sido pedidas por la querella y la fiscalía frente al juicio oral, y los imputados en el caso expresaron que no confiaban en la investigación que se estaba realizando y que padecían “persecución mediática”.

“No deseo prestar declaración porque no me siento bien, ya que desde un primer momento fue expuesta mi vida privada y la de mi familia, por lo que no quiero ofrecer más datos que sirvan para que el Dr. (Fernando) Burlando siga armando un show mediático de la causa”, aseguró Matías Benicelli, uno de los rugbiers imputados por el crimen, a través de un escrito presentado por el abogado Hugo Tomei.

Por su parte, Enzo Comelli, otro de los acusados, también se expresó mediante el escrito. Él aseguró que rechazó las pericias ya que “fueron expuestas cuestiones íntimas que obran en el expediente por parte del Dr. Burlando y, además, la Justicia obró tanto en mi contra como en la de mi entorno y familia”.

Por su parte, Burlando ironizó sobre la situación al considerar "raro" que, dijo, "me tengan tan presente, porque ya va a venir el tiempo en que me ocupe de ellos, desde la técnica y desde cómo evaluar primero la cobardía y la brutalidad con la que actuaron”.

Para Burlando "el show mediático lo armaron ellos cuando grababan la cobardía, en vivo y en directo, con las golpizas que le infringían no solamente al pobre Fernando Báez Sosa, sino a sus propios vecinos de Zárate”, señaló, en alusión a videos y mensajes de WhatsApp que en su momento trascendieron sobre peleas protagonizadas antes del asesinato de Báez Sosa".

Los jóvenes están acusados por la muerte a golpes de Fernando Báez Sosa, un estudiante de derecho de 18 años, en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique ubicado en la ciudad balnearia de Villa Gessell.