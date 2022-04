Wanda arribó al país y reveló cómo es su relación con Antonela Roccuzzo

Uno de los grandes misterios en el detrás de escena del fútbol es el tipo de relación que mantienen Wanda Nara y Antonela Roccuzzo en Paris, en donde sus parejas Mauro Icardi y Lio Messi, respectivamente, comparten el vestuario del París Saint Germain, el esquipo estelar de la capital francesa.

En la visita relámpago que realizó a la Argentina, esta semana con motivo del cumpleaños de su sobrina Malaika, la hija de Zaira y Jakon Von Plessen, la prensa le preguntó a Wanda cómo es su relación con Antonella en París. Por supuesto que Wanda fue bombardeada a preguntas, pero fue esa la que más llamó la atención porque, como se sabe, no se conoce demasiado sobre la cuestión.

Al respecto, Pía Shaw la fue llevando de a poco hasta que le consultó acerca de cómo se lleva con las parejas de otros jugadores. Wanda respondió que "el año pasado, la mujer del jugador al que vos mencionaste, me escribió por privado”. La empresaria hizo alusión a Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, otros de los cracks argentinos del PSG. "No tengo problema ni con Camila ni con ninguna mujer. Trabajo un montón y cuando puedo voy a los eventos", respondió.

Enseguida le preguntaron por Antonella y ella no titubeó en responder. "Re bien, compartimos los cumpleaños, ella los cumpleaños de mis hijos, yo los de ella. No te creas que las mujeres de los jugadores vamos a un restaurante a la noche, porque no lo hace nadie", dijo.

Maxi López, su ex, fue otro de los temas referidos. "Es parte de la maduración. Yo nunca cambié, siempre trato de ser cordial por el bienestar de mis hijos, pero me dolía cuando decía que no veía a los chicos. No hubo baches, más que los normales de dos personas que viven en ciudades diferentes y cada uno tiene su agenda", comentó la empresaria.

Y en otro comentario, se refirió a los picantes mensajes de WhatsApp que se filtraron semanas atrás y que desataron un escándalo porque involucraron a la China Suárez. "Soy lo menos tecnológico que hay", dijo Wanda y volvió a insistir en que la hackearon a ella como también a una de sus mejores amigas, Kennys Palacios, su asistente personal.