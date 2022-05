Chino Navarro en el acto a favor del Gobierno: "Es una vergüenza la cantidad de pobres que tenemos"

Dirigentes de los movimientos sociales aliados al Gobierno llamaron hoy a recordar las "gestas del movimiento obrero" y avanzar en los "derechos que faltan" para el sector de la economía popular, durante la movilización que distintas organizaciones realizaron en el centro porteño por el Día Internacional de los Trabajadores.

El secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban "Gringo" Castro, dijo que la movilización se puso en marcha para recordar "las gestas del movimiento obrero", reclamó por la denominada ley "Tierra, Techo y Trabajo" y llamó a debatir sobre "arraigo y repoblación en la Argentina".

"Es el acto del 1 de Mayo. Conmemoramos a los mártires de Chicago, recordamos con mucho amor y cariño todas las gestas del movimiento obrero, y a nuestros propios mártires", indicó a Télam el dirigente.

Además mencionó la ley "Tierra, Techo y Trabajo" que propone concretar 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos para atender la emergencia, además de generar 3 millones de puestos de trabajo.

"Vamos a pelear por esas leyes que son de nuestro sector", anunció Castro.

Analizó entonces que "hoy no alcanza con la tierra", porque se necesita también "lo que hay que poner arriba de la tierra para producir".

"Es la tierra que el Estado maneja, que desde nuestro punto de vista hay que ponerla en el plano de la producción", amplió el dirigente.

También pidió "mejorar los barrios populares" y "prorrogar el Registro de Barrios Populares", al advertir: "Hay que pensar en una repoblación de la Argentina, pero hay que pensarlo junto con el pueblo, para que la gente no se tenga que ir a buscar trabajo a otro lado".

Por su parte, el referente del Movimiento Evita Gildo Onorato planteó que "es importante sostener la lucha porque hay muchas desigualdades en nuestro país".

En declaraciones a Télam, el dirigente sostuvo que "a la economía popular muchas veces le han negado su identidad como trabajadores".

"Venimos a plantear una agenda para que el Congreso y el Poder Ejecutivo tomen nota, y de esa manera, avanzar en los derechos que nos faltan", dijo y consideró "imprescindible" que se sancionen las leyes de "monotributo, Humedales, envases, cuidados, espacios de primera infancia, comedores y merenderos".

"Todo ese trabajo tiene que estar regulado y registrado", insistió.

Por su parte, Omar Chino Navarro, dijo a TN que "hoy es un día de lucha, de reivindicación, en todo el mundo se marcha. Somos concientes de la situación difícil que atraviesa la Argentina y valoramos las medidas del Gobierno durante la pandemia Este es un acto que organizan los movimientos sociales, la UTEP. Muchos compañeros no quieren un plan, quieren trabajar. No quieren ir a un comedor, quieren comer en su casa. Los chicos quieren que la comida la hagan mamá y papá".

Sobre la separación del acto, sin la CGT y el kirchnerismo, dijo que aquí "hay compañero más cercanos a Alberto, otros están más cerca de Cristina. Pero hay compañeros que están lejos de Alberto y Cristina. La CGT ha estado en todas las luchas".

"Pero a mi no me preocupa la crisis interna en el Frente de Todos, a mi me importa toda esta gente que está acá que reclama techo, tierra y trabajo", sostuvo. Y agregó que "es una vergüenza que tengamos la cantidad de pobres que tenemos. Somos conscientes que hay inflación y que nos va a constar bajarla"

En tanto, el referente de la CCC Juan Carlos Alderete señaló en declaraciones a Télam que hay que decirle a los "oligarcas" que "acá están los trabajadores, que producen riqueza, construyen y producen alimentos".

"Le decimos a los oligarcas, que recientemente se reunieron en Bariloche e hicieron el 'tractorazo', que ellos, que nunca han trabajado, se llevan la riqueza que producimos los trabajadores", dijo y añadió: "Vamos a estar en la calle apara apoyar y acompañar las medidas que tome el presidente" Alberto Fernández.

En tanto, Alberto Ibarra, del Movimiento Territorial Liberación (MTL), afirmó en diálogo con esta agencia que el reclamo central de los trabajadores ocupados y de los que en este acto se encuentran es que el crecimiento que se observa en la macroeconomía vaya siendo distribuido hacia los sectores que menos tienen, con la creación de fuentes de trabajo y microemprendimientos".

"El trabajo es la centralidad de todo ser humano", subrayó.

Las organizaciones se movilizaban en el centro porteño con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, fecha que conmemora en diferentes países del mundo a los "mártires de Chicago", un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por reclamar la reducción de la jornada laboral a 8 horas.