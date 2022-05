Cuánto amigos se necesitan verdaderamente en la vida adulta

Un informe del medio The New York Times analiza cuántos amigos necesita realmente una persona adulta en su vida. En este informe, los investigadores hacen un repaso por los distintos tipos de amistad y una visión particular del filósofo Aristóteles.

Como punto de partida, los investigadores establecen que hay cuatro tipos de amigos en la vida adulta: los conocidos, amigos casuales, cercanos y mejores amigos. Las relaciones que se consideran “conocidas” son aquellas se desarrollan sin necesidad de tener un vínculo constante, aunque sí existe un conocimiento de la otra persona.

En paralelo, los amigos casuales son esas personas que se conocen dentro de un ámbito determinado y que, de no ser por ese lugar, no tendrían sentimientos positivos entre sí. Un ejemplo puede ser los grupos de amigos en el trabajo o en el sistema educativo.

Los amigos cercanos son esas personas a las que se acude cuando el mundo parece estar conspirando en contra. Quienes son capaces de conocer al sujeto, sus miedos y corren al escuchar el llamado de ayuda.

En este sentido, los mejores amigos pasan a formar parte de este selecto grupo cuando se supera la etapa de amigos cercanos. Se convierten no solo en confidentes, sino en parte de la familia como uno más.

Filosofía y amistad

Para Aristóteles, las personas necesitan de tres amistades fundamentales. Una son las amistades útiles, a las que se acude frente a una necesidad; las amistades buenas, se enfocan en el respeto y la consideración de un otro, donde lo más importante es el bienestar de ese amigo; por último, las amistades de placer pueden incluir incluso a personas cercanas, con las que se asegura pasar un rato de distensión y diversión.

Frente a esta teoría, los investigadores llegaron a una conclusión para determinar cuántos amigos necesita una persona en edad adulta. Una persona puede sentir satisfacción en este sentido cuando tiene un mejor amigo -o lo es- y un grupo de cinco amistades cercanas.