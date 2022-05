“Una mirada parcial”: Alberto salió al cruce de su Vice

A miles de kilómetros del país, el presidente, Alberto Fernández, habló del “debate” en el seno de la coalición gobernante y salió a contestarle en forma directa, por primera vez en los últimos meses, a su vicepresidenta. “Cristina (Kirchner) probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de Gobierno. Yo la respeto. Está bien. El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad”, expresó.

En las entrevistas que dio a medios impresos y televisivos de España, donde llegó ayer, el Presidente fue consultado sobre la opinión de Cristina Fernández acerca de que el Gobierno está decepcionado a sus votantes. “Creo que es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado seis millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”, respondió.

En esa misma dirección, Alberto F. reconoció que la expresidenta “representa en la historia algo significativo y en el presente es líder de un espacio importante”. Sin embargo, “hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”, reclamó desde la casa del embajador argentino en España Ricardo Alfonsín, en la entrevista con el diario El País.

Ofensiva con más “platita”

Mientras, desde el kirchnerismo ahora tomaron la decisión de no salir a contestar en público los embates del “albertismo”, sobre todo de Martín Guzmán. Pero avanzan con su nuevo “plan platita” desde el Congreso -proyectos sobre adelanto del suedo mínimo, moratoria jubilatoria y hasta un salario universal- que no sólo invita a la emisión monetaria, sino que también condiciona el programa que lleva adelante el ministro de Economía para sostener el acuerdo con el FMI, que tanto batalla el cristinismo.

En Madrid, mientras, el Presidente aseguró que lleva adelante su gestión con “toda la fuerza necesaria para que la Argentina se ponga de pie”, durante otra entrevista en la que fue consultado acerca de si tiene planeado competir para lograr la reelección el año próximo.

Desde la cadena española TVE le preguntaron: “¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?”, le preguntaron a Fernández. “Sí, absolutamente”, contestó. Y agregó: “ Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nosotros no sabemos de que se trata eso de bajar los brazos”.

El 17 de noviembre del año último, en ocasión del acto por el Día del Militante, Fernández había planteado la necesidad de que el peronismo eligiera a sus próximos candidatos a través de las PASO. Ayer también volvió a desafiar al kirchnerismo a cotejar los modelos en las urnas.

El 8 de marzo último, en tanto, Fernández se había referido a su gestión como su “primer mandato”, durante un acto en la ciudad bonaerense de José C. Paz. Pero ayer corrió la pelota: “Yo no estoy pensando en 2023. Estoy pensando en qué puedo hacer para que esta guerra se termine. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo”.