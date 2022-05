Protesta por el convenio entre IOMA y FLENI

La compleja situación que atraviesa el convenio entre el Instituto Obra Médico Asistencial y la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI) tuvo ayer otro capítulo: la movilización de un grupo de afiliados de la obra social para exigir una respuesta sobre la continuidad de los tratamientos en ese hospital especializado.

El convenio, que vence hoy, está judicializado. Un fallo de la Justicia en lo contencioso administrativo ordenó que siga en pie el vínculo y se sostengan los tratamientos que se llevan a cabo.

“Nos autoconvocamos ante la falta de respuesta a cientos de familias pacientes del FLENI de Belgrano y Escobar. La discapacidad no espera”, enunciaron los manifestantes que estuvieron ayer en la sede central de IOMA, en 46 entre 12 y 13.

En ese marco, Cecilia, mamá de un paciente, habló de la situación aprmiante que atraviesa con su hijo. “Lucas tiene una cuadroparexia espástica distónica, no tiene diagnóstico de origen. Es paciente de FLENI hacemás de diez años. Tiene colocada una bomba de baclofeno que se recarga cada 60 días. La abstinencia al baclofeno produce la muerte. El 31 de mayo tengo la recarga y FLENI me la está negando porque IOMA no paga”, relató.

Laura detaló una situación más que preocupante: “Estamos hablando de chicos con historias clínicas ingresadas, que están con médicos de por vida, tratamientos crónicos, cirugías programadas que fueron suspendidas”.

Desde la obra social informaron que las familias movilizadas fueron recibidas por el área de jurídicas. “Ioma está viendo cada caso. Se dará estricto cumplimiento con la manda judicial que ordena mantener el convenio IOMA-FLENI como lo determinó la Justicia por el recurso presentado por la Defensoría del Pueblo”, indicaron. Desde FLENI no se expresaron al respecto.