VIDEO. Así le robaron el auto al platense que ofrece recompensa para recuperarlo

Como anticipó este medio, un joven de 25 años busca desesperadamente recuperar su auto que fue robado de la puerta de su casa en Melchor Romero. Para él, el vehículo tiene un valor sentimental incalculable, ya que era su único bien y en el cual había invertido mucho esfuerzo y dinero para ponerlo a punto.

Santiago Marturano (25), nació en La Plata pero se fue a vivir con su familia a la provincia de Córdoba, donde pasó parte de su infancia y adolescencia. Cuando cumplió la mayoría de edad, el joven decidió volverse a su ciudad natal para estudiar enfermería. Antes de emprender el viaje, heredó un automóvil que era de la familia. Se trata de un Gol G1 al que restauró completamente.

“Ese auto representa mucho para mí. Es el que me trajo a La Plata y al que le invertí mucho esfuerzo y dinero. Necesito recuperarlo aunque esté desarmado”, manifestó Santiago en diálogo con EL DIA. Por eso, ofrece una recompensa de $100.000 a quien aporte datos de su rodado. “Es negro, planchado, con llantas grises y tiene un calco grande en el parabrisas”, describió.

Actualmente, el joven se encuentra estudiando enfermería y trabaja en una distribuidora de helados. Sin embargo, contó que su sueldo no le permite darse el lujo de comprar un vehículo nuevo. Y, aunque tuviera todo el dinero del mundo, quiere volver a encontrarse con su primer amor.

“Todo el esfuerzo que hice en tres años para restaurarlo, lo perdí en una noche. Esto me destruyó”, expresó. Y lamentó: “Iba a ser el legado de mi hermanito”.

Tras realizar la denuncia, Santiago contó que el robo fue entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana del sábado 7 de mayo, en la zona de 519 y 181. “Alrededor de las 23, volví de la casa de un amigo y el auto estaba. Me fui a acostar y cuando me levanté para ir a trabajar, ya no. Mi hermano me dijo que él volvió como a las 3 de la mañana pero el auto ya no estaba, por eso pienso que fue entre esos horarios”, remarcó.

En el video se ve claramente como el rodado que relata la víctima circula a baja velocidad. “En la filmación de las cámaras de seguridad de un vecino se ve un Renault 9 que pasa dos veces y hace luces. Después se ve como alguien se lo lleva. Se ve borroso porque esa noche había neblina”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que se trata del mismo vehículo utilizado en un robo ocurrido el 1 de mayo en 22 y 40, en el barrio La Loma, de donde se llevaron una camioneta F100 color celeste, propiedad de un verdulero de la zona.