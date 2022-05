Otro marco imponente en UNO: desde todo el país llegaron hinchas para alentar a Estudiantes

Nuevamente un partido de Estudiantes como local volvió a sacudir a la Ciudad. Más de 33 mil personas invadieron la zona de UNO para presenciar uno de los partidos más importantes del año. La euforia, luego, fue decepción por la eliminación.

Desde temprano los accesos se fueron poblando de camisetas rojas y blancas, de vendedores ambulantes y puestos callejeros. Como era de esperar el ingreso se hizo más pronunciado después de las 18, seguramente después que cerraron las escuelas (las que no tuvieron que suspender las clases por la cercanía de la cancha) y los comercios. Por eso fue una constante ver aglomeraciones a la hora que se acercaba el pitazo inicial de Fernando Echenique.

Pero esta vez además de los miles y miles de hinchas que llegaron desde cada barrio de La Plata y alrededores hubo una fuerte movilización de fanáticos de diferentes rincones del país. Nadie se quiso perder el partido que volvió a poner al Pincha en una etapa de definiciones en el torneo local.

Historia miles en cada una de las movilizaciones. Una de ellas: una caravana que salió de Alejo Ledesma (Córdoba), pasó a buscar hinchas por Venado Tuerto y siguió hasta Villa Cañás y Teodelina donde se sumaron más hinchas para seguir hasta General Arenales. De allí partieron a Junín y en los pagos de Osvaldo Zubeldía abordaron un micro que los trasladó a UNO. Así pudieron estar presentes Fulvio Tejera, Braulio De Ipola, Hernan Pelizza y Alejandro Antonelini de Venado Tuerto, Fernando Vidal de Vills Cañás, Facundo Cena de Teodelina, Eduardo Trivisono de Alejo Ledesma y Juan Rossi de Junín entre otros.

Desde Mar del Plata también partió un colectivo completo al mando de Julio Veiga, nuevo presidente de la filial, Pato (de Altamar Hostel quien generosamente recibe a las delegaciones de deportistas amateurs), Adrián Maffei y Lucas Rubiño (tiene a cargo la escuela Mardel Surf que da clases de surf para todas las capacidades cumpliendo una gran tarea inclusiva), entre muchos otros como Juan Pedro Begue, Fede Begue y Lucas Berengeno.

Otros hinchas de diferentes ciudades que dijeron presente fueron Rocío Escobar de Necochea, Claudio Tiso de Azul, Andrés Pianzola, Jorge Iraola, Sandro Trigilia, Armando March, Fernando Talamona y Cecilia Bernardo que llegaron en una combi completa desde Tandil, Ever Ledesma y Marcelo Delovo de la Filial Chaco, Bernardo Pereda y Julio y Sergio Marpez de la Filial Zozaya de Gualeguaychú, Sol Díaz de Monte Hermoso, Pablo Bolzani de Puerto Madryn, Raúl Díaz de Filial La Costa quien concurrió con el legendario Abel Ernesto Herrera (cumplió años recientemente), Antonio Santamarina de la Filial Chino Benítez de Coronel Suárez, Luciano Fernando de la Filial 16 de Octubre de Dorrego, Jorge Ojea de la Filial Verónica, el Dr. Juan Carlos García de la numerosa Filial Magdalena, Mario Dimarco y Guadalupe Cisneros de Filial Carlos Bilardo de Moreno,

Entre los ex jugadores presentes se pudo ver también a Daniel Romeo junto a sus hijos Mariano y Nicolás, Rubén Agüero, Julián Camino, Juan Ramón Verón, el hermano del famoso Doctor, Jorge Bilardo y su esposa Elena, Leandro Desábato, Sebastián Dubarbier, Bambi Flores, Carlos Pachamé y sus hijos y Leandro “Chino” Benítez.

Además Darío “Rulo” Schijman, Federico D’Elía y sus hijos, Pico Decilio. Quien no pudo llegar hasta La Plata fue el afamado pianista Adrián Iaies, a quien un positivo de Covid lo dejó aislado en su domicilio sufriendo delante de una TV.

Entre las banderas desplegadas alrededor de la cancha se encontraron “23 y 68”, Seba”, “Mondongo”, “Tolosa Enajenada”, “La Loma”, “Los Hornos”, “Los Salvioli”, “Baso”, “17 y 38”; “Lasta”, “Filial Pinamar”, “Amigos de 10 y 518”, “ plaza Alberdi”, “Berazategui”, “Ensenada”, “Berisso”, “Los de siempre”, “Los Leales”, “plaza Güemes”, “ Ringuelet”, “Gorina”, “Hernández”, “El 7-0 no se olvida más”, “El Palomar” y “16 de octubre”, entre otras.

La previa fue en 3 y 56

Pese al reclamo de los vecinos, que incluso elevaron una nota a la Municipalidad de La Plata buscando su prohibición, ayer se volvió a realizar la denominada “previa” de los hinchas en la esquina de 3 y 56, en intersección con el diagonal 78.

Unos cuantos cientos de fanáticos, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 20 años, llegaron desde temprano para cantar y beber algo antes de ingresar a la cancha. Hubo petardos y bombas de estruendo que causaron seguramente el nuevo enojo de los frentistas que no quieren saber nada con esa reunión.

En horas de la tarde se había avisado que Control Urbano iba a enviar agentes para clausurar la juntada, pero eso no sucedió. Sólo hubo un pedido para que no se arrojen petardos algo que se cumplió de manera regular pero no a rajatabla.

Un campo de juego resembrado

Sorprendió el aspecto del campo de juego de UNO, que estuvo teñido de verde y amarillo. Según se explicó desde la organización días atrás se realizó la siembra de invierno para evitar que las heladas anunciadas para estos días no permita que la gramilla especial prenda.

Por eso el terreno no lució con el look habitual. Y se explicó que el color amarillo no era de arena sino de la semilla misma, que no afectaba en nada al rodaje de la pelota. Más allá de eso llamó la atención que no pudiese esperarse un día más.

