Villa Castells: se metieron a robar en una casa cuando los dueños descansaban

Las horas nocturnas en las que la mayoría de la gente se encuentra durmiendo, suelen ser aprovechadas por ladrones que andan despiertos, para ejecutar sus planes usufructuando esa situación.

Fue lo que pasó en las primeras horas de ayer en una vivienda de Villa Castells, donde cuatro jóvenes hermanos, todos ellos mayores de edad, estaban entregados al descanso.

El ataque ocurrió en una casa de 6 entre 493 y 494, de donde en un puñado de minutos, los delincuentes se apoderaron de un televisor y de una moderna bicicleta para enseguida darse a la fuga.

“ESCUCHAMOS DOS GOLPES”

Uno de los muchachos que en esos instantes dormía, Alan Mammini (24), le contó a EL DIA en la tarde de ayer que “los que robaron acá vinieron a las cinco de la mañana, porque a esa hora dormía con mis tres hermanos”. Y mencionó que, en esos momentos, “en que además no estaba nuestra madre”, se despertaron sobresaltados al escuchar un fuerte golpe. Eran las 5 de la mañana.

“Enseguida sentimos otro golpe más fuerte, que provenía del frente de la casa, y luego hubo un silencio. Cuando decidimos levantarnos para saber qué pasaba, los delincuentes ya se habían ido. Actuaron rapidísimo”, consignó.

Los hermanos Mammini, en esos instantes de desconcierto, pudieron establecer el motivo de los ruidos que habían sentido momentos antes.

“La ventana del frente de la casa estaba violentada, por lo que nos dimos cuenta que los ladrones habían ingresado por ahí”, reflejó Alan.

Pocos segundos después, también supieron lo que los intrusos hicieron en el breve tiempo en que permanecieron en ese inmueble.

En tal sentido, el mismo joven informó que “nos robaron un televisor led de 29 pulgadas y una bicicleta de rodado 29, que es de mi hermano de 23 años”.

También señaló que “para sacar el televisor, rompieron el mueble en el que estaba apoyado”.

Hasta el momento, nada de sabe sobre el paradero de los autores del robo ni tampoco sobre esos objetos de valor.

Cabe indicar que el damnificado por la sustracción de la bicicleta subió en las redes sociales una foto de ese rodado, por si alguien la ve y puede avisarle a su propietario.

En el posteo, escribió lo siguiente: “Me acaban de robar la bici, entraron a mi casa y se la llevaron estos hijos de mil p.... También me robaron el televisor, pero lo que más me importa es esta bici que tanto me costó comprarla”.

El muchacho pidió difundir el posteo con la foto de la bicicleta que le sustrajeron, así como también compartir la publicación. Su hermano Alan, a su vez, citó que “hace dos años” hubo en esa casa un intento de robo de otra bicicleta. Pero la de un hombre “que pidió permiso a mi vieja para ir al baño. Un chico la quiso robar y lo evitó mi mamá”.