Salió cronograma de pagos del IPS: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

Los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes correspondientes al mes de mayo a partir del lunes 30, según informó el Instituto de Previsión Social Bonaerense (IPS).

Según el cronograma del organismo previsional, ese día cobrarán los beneficiarios con documentos terminados en cero, uno, dos y tres.

En tanto, el martes 31 se completará el pago con los beneficiarios que tienen documentos terminados en cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve.



El IPS informó que con estos haberes los beneficiarios recibirán el incremento en las jubilaciones y pensiones mínimas, pensiones no contributivas y el bono que reforzará este mes el incremento previsional.



En este sentido, el organismo recordó que en el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, el aumento será del 50% y permitirá pasar de los 14.040 pesos actuales a 21.060 pesos. Alcanzará a 7.347 personas que representan el 2,6% de los beneficiarios del IPS, cuyo haber promedio mensual asciende a los 112.506,72 pesos.



Asimismo, se otorgará un bono móvil de hasta 10 mil pesos a 26.975 bonaerenses que cobran jubilaciones y pensiones contributivas menores a los 38 mil pesos.



Por otra parte, las pensiones no contributivas que perciben menores de 21 años se incrementarán un 76,4% para ascender a los 12.636 pesos, mientras que las del régimen general serán de 8.845,20 pesos.



Adicionalmente, la Provincia entregará un bono de 6 mil pesos destinado a 24.800 beneficiarios de pensiones no contributivas.