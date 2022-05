Insisten con el planteo de libertad para el dentista preso por lesiones

Con un planteo de hábeas corpus, la defensa del odontólogo Nicolás Olaizola, detenido hace poco más de un mes en pleno centro de la Ciudad, donde mantuvo una discusión de tránsito con otro hombre, en la que, según entiende la fiscal Betina Lacki, encargada de la investigación, le provocó lesiones en una pierna con una especie de bisturí o, elemento filoso de su profesión, salió a denunciar por arbitraria e ilegítima la resolución que le denegó la excarcelación y volvió a peticionar su inmediata libertad.

Con la firma del abogado Darío Saldaño, la presentación, que ingresó por mesa de entradas de la Cámara Penal de La Plata, hizo hincapié en distintas cuestiones fácticas y jurídicas para fundar su legitimidad.

En primer lugar, el escrito destaca como ilegal la aprehensión del dentista, porque “estuvo privado de su libertad desde las 17hs del día 08 de abril de 2022, hasta el día 13 de abril de 2022, ya que fue aprehendido sin que hubiera procedimiento de flagrancia, ni mediara orden de detención ni pedido de captura alguno, y lo que es mucho más grave es que es un delito no detenible (art. 151 C.P.P.) y es un delito dependiente de instancia privada (art. 72 inc. 2 y 89 C.P.)”.

Según Saldaño, la víctima de este caso recién se presentó el día 13 de abril a instar la acción penal, por lo que todo lo actuado con anterioridad a esa fecha debe ser revisado.

Entiende que la consideración de que Olaizola, por sus condiciones personales, representa un peligro concreto para el desarrollo del proceso, “es maliciosa”, ya que precisamente no se tuvo en cuenta dicha circunstancia, cuando el profesional “no posee antecedentes penales, tiene arraigo, goza de un gran concepto profesional y entre sus vecinos, no cuenta con sanciones ni causas disciplinarias y no adeuda matrículas ni aportes previsionales”, entre otras cuestiones.

Para Saldaño, “la Fiscalía y el Juez confunden el comportamiento frente al proceso, con el comportamiento en el hecho. Se fue del lugar por motivos de la intensidad que había ganado el conflicto y ello no implica presumir que quiera sustraerse del proceso”.

“El delito que se le imputa, Lesiones Leves (art. 89 C.P.), tiene un rango de pena que va desde un mes a un año de prisión y al momento de la interposición del presente hábeas corpus, mi defendido lleva en detención mas del mínimo de la pena prevista para el delito que se le imputa.

Que el delito que se le imputa se encuentra comprendido en las previsiones del art. 151 cuarto párrafo del C.P.P., es decir que estamos frente a un delito no detenible, toda vez que en su término medio entre el mínimo y el máximo, no solo no supera los tres (3) años, sino que el termino medio es de seis (6) meses.

Que el delito que se le imputa se encuentra comprendido en las previsiones excarcelatorias del art. 169 inc. 1 del C.P.P.”.

MOVILIZACIÓN

Mientras tanto, en medio del derrotero de las presentaciones judiciales, ayer por la mañana un nutrido grupo de familiares y amigos se hizo presente en el edificio de las fiscalías platenses para reclamar la liberación de Olaizola, que ya lleva 40 días de detención.

Con pancartas y bengalas, los manifestantes hicieron oír su descontento por una situación que consideran injusta.

“Nicolás no se escapó y no es cierto lo que quieren hacer instalar. Él se defendió de una agresión”, expresaron convencidos.

Como se recordará, el incidente ocurrió frente al Ministerio de Salud, en 51 entre 16 y 17, cuando el odontólogo intentó estacionar su auto importado y, con la punta del enganche para asegurar los trailers, impactó en el paragolpes del otro vehículo, que ya estaba detenido en el lugar con dos personas a bordo.

De inmediato, ambos se bajaron muy enojados y empezaron a intercambiar palabras subidas de tono con el profesional, que en el marco de esa disputa utilizó un objeto cortante y le provocó una lesión a uno de sus “adversarios”, que mereció varios puntos de sutura.

Cabe destacar que Olaizola permanece detenido en la sede de la DDI de La Plata.