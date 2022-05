Piden ayuda para encontrar el andador de Tiziano: una discapacidad le impide caminar

Tiziano tiene 9 años, vive en La Plata y convive con una parálisis cerebral que le impide desplazarse por sus propios medios. Para sortear ese inconveniente, habitualmente usa un caminador especial. Sin embargo, desde ayer, su situación se complicó: en un viaje en remís a Berisso junto a sus padres, para cobrar la asignación por discapacidad, el dispositivo se perdió en el camino. El problema se suma a otro, que es un pedido que sus padres vienen gestionando sin éxito ante una obra social por un transporte para que el chico pueda concurrir a sesiones de rehabilitación.

"Es un andador que conseguimos hace poco, por medio de la obra social de los metalúrgicos. Ayer íbamos al banco de Berisso para que Tiziano cobrara su asignación por discapacidad y el andador se cayó en el camino. Creemos que fue por la zona de 60 y 122. Por eso pedimos que, si alguien lo encontró, que lo devuelva", relataron Marcela y Juan, mamá y papá del nene, en diálogo con el día.

El dispositivo es fundamental para Tiziano, ya que le permite ir a la escuela, andar en su casa y realizar distintas actividades preservando su salud. "Con el caminador él puede andar, pero sin este elemento él se puede golpear la cabeza, se puede romper una rodilla, ya que él no tiene la firmeza de cualquier chico. Entonces sí o sí necesita el andador, para ir a la escuela y a otros lugares", detallaron los progenitores.

"Lo cargamos en el baúl de un remís. No nos dimos cuenta que se cayó del auto hasta que llegamos al banco. Si bien volvimos a buscarlo, no lo encontramos", aseguraron. Por otro lado, destacaron el gesto de una agrupación de ex combatientes de Malvinas que tienen un taller en Berisso y que donaron una silla para que Tiziano pudiera movilizarse, aunque afirmaron que "es muy lindo lo que hicieron nuestros héroes, pero es una silla más pesada y a él le dificulta el andar".

En medio de la angustia, plantearon que de esa forma se abre un nuevo problema para Tiziano, ya que "venimos pidiéndole a la obra social de metalúrgicos, que es de UOM, que nos habilite un remís para que él pueda concurrir a las sesiones de rehabilitación, porque de otra forma no puede transportarse". "Nos exigen una agencia en regla y que tenga cuenta corriente, pero en todas las que consultamos trabajan con otros medios de pago. La obra social no nos dan alternativas y ya no sabemos que hacer", manifestaron.

En este marco, apelaron a la ayuda de la comunidad para que el niño pueda recuperar su silla, o en todo caso que alguien pueda donar un dispositivo como el que él tenía. Asimismo, solicitaron que la obra social acelere el trámite del transporte para que Tiziano pueda cumplir con el tratamiento prescrito por los médicos.