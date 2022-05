Estudiantes y un triunfo para cerrar el semestre a lo grande

Estudiantes hizo lo que tenía que hacer y consiguió lo que fue a buscar a Brasil. Sin brillar, pero dejando en el pasado lo sucedido ante Argentinos Júniors por el certamen local, el Pincha derrotó a Red Bull Bragantino por 1 a 0, consiguió quedarse con el 1 de su grupo y además abrochó su segundo triunfo en la historia de la Copa Libertadores en tierras brasileñas tras aquel recordado 2-1 ante Cruzeiro por final del certamen en 2009.

Gustavo Del Prete, con una gran maniobra individual tras un rebote fortuito, durmió a toda la defensa local, incluido el arquero, para un gol que sería definitivo en el segundo tiempo.

En el primer tiempo Estudiantes había mostrado una recuperación respecto al último partido ante Argentinos: el juego se basó en su ritmo, a su propuesta y siempre dejó la sensación que cuando aprovechara un error no iba a perdonar. Fue lo más parecido al Estudiantes de los primeros meses del año, pero claro, con una cosa que lo diferenció y no fue menor: tuvo dos o tres situaciones para facturar y no pudo hacerlo,

Todos los abrazos son para Gustavo Del Prete, quien definió el partido en Brasil / Fotobaires

¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo ponerse 1-0 arriba? Indudablemente que no tiene la confianza de otros tiempos y hay jugadores con el nivel un tanto a la baja, como Leandro Díaz que no supo resolver dentro del área, ni tampoco lo hizo Gustavo Del Prete. No pudo, al mismo tiempo, aprovechar la pelota parada y por derecha las pocas subidas de Leo Godoy no terminaron con éxito.

Más allá de esta crítica, el Pincha tuvo buenos pasajes, que con la presión de sus delanteros hizo que los centrales, los laterales, principalmente José Hurtado (por la derecha) y su arquero Cleiton cometieran una decena de errores en el sistemático sistema de salir con la pelota dominada desde el fondo de la cancha. Pudo Manuel Castro a los 7 minutos, o Pellegrini y Leandro Díaz en el final terminar con gol alguna de esas situaciones detalladas.

Bragantino en ese primer tiempo mostró una intención criteriosa para llevar la pelota, buenas combinaciones de juego interno y la siempre peligrosa subida de Arthur por derecha, que mantuvo a raya a Emmanuel Más. Lo mismo sucedió con Hélio Júnior, que impidió que Godoy subiera tanto por la derecha.

Ganó por segunda vez en suelo brasileño y se quedó con el primer puesto del Grupo C

No hubo, en ese primer tiempo, alguna situación de real riesgo para el arco de Mariano Andújar, que respondió bien lo mismo que sus centrales cuando el juego llegó por la autovía aérea. Fue aceptable lo realizado por Estudiantes, que perdonó un poco pero recuperó el manejo del parido, que no es poco después de lo vivido la semana pasada.

En el complemento el juego comenzó de la misma manera. De entrada tuvo la posibilidad Del Prete con un remate desde afuera del área, pero salvó Cleiton. Y Matías Pellegrini avisó también adentro del área. Pero el local empezó a lastimar de contra e incluso su DT Barbieri cambió al lateral derecho Hurtado Cheme y le dio ingreso a Bruno Praxedes para mejorar el juego interno. Aun así no pudo romper la solidez defensiva de los de Zielinski, que si hacían bien el libreto podían llevarse el punto que necesitaban para asegurarse el primer puesto. Pero claro, no podía cometer errores porque Bragantino mostró jugadores rápidos de mitad de cancha hacia adelante.

Así se vivió la previa del partido:

Zielinski decidió modificar dos jugadores pero nunca se movió del 4-4-2. Adentro Mauro Boselli y Franco Zapiola por un Leandro Díaz que había hecho un buen trabajo sin pelota pero poco más. Pellegrini fue uno de los mejores del Pincha. El Loco, además, se hizo amonestar al demorar su salida, toda una señal que su futuro puede estar en Estudiantes en el segundo semestre pese a los rumores de una posible venta. De mínima demostró que en su cabeza está seguir.

En ese ida y vuelta, que siempre siguió mostrando a la visita más firme y convencida de lo que buscaba adentro de la cancha llegó una jugada que pudo ser el resumen de la noche. Nuevamente la defensa de Bragantino mostró problemas en el rechazo de una pelota del área, tras la primera pelota parada picante que cayó dentro del área de Cleiton y tras una asistencia de Manuel Castro llegó el gol de Gustavo Del Prete, mejor dicho, un golazo de chilena para dejar sin chance al arquero, romperle el arco y poner el juego 1-0. Esta vez sí, no desaprovechó la oportunidad y sí, fue más Estudiantes que nunca para empezar a llevar el juego hacia donde más le convenía. Y empezar a asegurarse el objetivo que había ido a buscar a Brasil: asegurarse el primer puesto de la zona y, de paso, ser de los mejores primeros para el futuro.

Con la victoria, llegó a los 13 puntos y ahora cerrará con Vélez la próxima semana en Liniers

Entonces el local se fue al frente como reja negra. Atacó por todos lados, soltó a sus volantes y laterales y llenó el área de centros, un tanto desesperado pero que lastimaron como el que terminó con un cabezazo de Leonardo que dio en el palo derecho de Andújar, o el remate de Arthur que pasó cerca, muy cerca del travesaño cuando al partido le quedaban pocos minutos.

Fueron dramáticos para Estudiantes los últimos instantes, en los cuales debió soportar los avances de un local que fue más con desesperación que con fútbol. Las ideas no le sobraron a un Bragantino que se quedó sin alas, y pese a intentar, movido por la desesperación, nunca logró quebrar a un Pincha atento y siempre bien ubicado.

En otra de esas noches de Copa, el León escribió una nueva página importante en su historia. Derrotó a los brasileños a domicilio por segunda vez, dejó atrás la eliminación ante el Bicho por Copa de la Liga Profesional, y ahora se enfoca en lo que vendrá, mercado de pases incluido, antes de pensar en los octavos de final de un certamen que lo tiene entre los mejores 16.

(*) Enviado especial a Brasil