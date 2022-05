Ahora sí se picó: el Cholo le mandó una carta documento a Baldini por sus declaraciones

La semana pasada en Los Ángeles de la Mañana (o LAM), Carolina Baldini rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación de Diego "Cholo" Simeone, al señalar que la ruptura de la pareja transcurrió en "buenos términos". Pero los dichos no le cayeron bien al Cholo y sobre todo habrían molestado a su actual pareja, Carla Pereyra. Según revelaron en LAM, a partir de la presencia de la ex Chola en LAM, el ex capitán de la Selección y DT del Atlético de Madrid le hizo llegar ayer una carta documento en la que le tiró encima los términos de un "bozal legal" que habrían acordado en el ámbito judicial.

En el texto, con fecha del marte 17 de mayo desde Madrid, los abogados del Cholo le comunican a Baldini: “Les escribimos siguiendo instrucciones expresas de nuestro cliente que ha tenido conocimiento recientemente de sus declaraciones en el programa Los ángeles de la mañana en las cuales se hacía referencia a nuestro cliente".

Asimismo, según leyó Ángel De Brito, el conductor de LAM, los letrados que representan a Simeone pidieron: "Esta parte le quiere recordar la confidencialidad a la que usted junto al señor están obligados en el marco del procedimiento de divorcio que acordaron en el pasado. Por ello, esta parte solicita formalmente que se cese inmediatamente de hablar de la vida personal del señor y de cualquier anécdota vivida durante el matrimonio, su proceso de divorcio o derivados".

Los letrados argumentan que “en derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de la propia imagen rogamos que se mantenga absoluta discreción de la vida del cliente tanto en España como en cualquier otra parte del mundo”.

Por último, indican: "En el convencimiento que atenderá a la presente comunicación, nos ponemos a vuestra disposición, advirtiendo que no dar cuenta al presente requerimiento, nuestro cliente se reserva el ejercicio de cuantas acciones le asisten en derecho en defensa de sus legítimos intereses".

Además, Yanina Latorre, amiga de Carolina desde que el Cholo vestía la Celeste y Blanca, aseguró que a Carla, la nueva pareja, no le cayó nada bien que Carolina saliera hablar y que incluso la ex fue borrada del grupo de WhatsApp que compartían. "Se llevaban bien, tenían un grupo de WhatsApp, y a Carolina la sacaron”, deslizó.

Otro dato que refleja malestar tras la separación de Baldini y Simeone, es que el entrenador no asistiría al próximo casamiento de su hijo Giovanni para no cruzarse con su ex. Según Latorre, “Carolina es la típica tranquila que cuando se calienta es imparable. Está a punto de sentarse y contar el verdadero motivo de la separación que nunca lo contó".