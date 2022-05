La disputa en el FdT también divide al sindicalismo

La interna que en el Frente de Todos protagonizan Alberto Fernández y Cristina Kirchner divide también al sindicalismo, a horas del acto convocado para mañana por el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, para respaldar al Presidente y con un mensaje como lema: “Basta de peleas”.

“En nombre de los trabajadores, creo que la interna se tendría que resolver a puertas cerradas y no viralizándolo, como se hace. Me gustaría que Alberto y Cristina se junten, que asuman la responsabilidad que tomaron a partir de haber sido elegidos por la mayoría de votos soberanos”, opinó Martínez antes de la movilización que prevé encabezar con el jefe del Estado y para la que ya cursó invitaciones a gobernadores, funcionarios (se espera la presencia de todo el gabinete nacional), intendentes e integrantes de la CGT, pero no a Máximo Kirchner. Se espera que al mitin convocado en la sede de la Uocra de Esteban Echeverría concurran entre 15.000 y 20.000 personas para darle “un baño de peronismo al Presidente”.

En la víspera, un dirigente como Pablo Moyano, de la CGT, deslizó algunos cuestionamientos al Gobierno, pero realzó la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán (ver aparte).

Mientras que Carlos Acuña, otro de los integrantes del triunvirato de la CGT, criticó la interna oficialista, al afirmar que “no se entiende a qué juegan Alberto y Cristina” y que no cree que sus diferencias sean por un funcionario: “Guzmán es un empleado del Gobierno, algo bien debe estar haciendo, no creo que el Presidente se suicide por él”, remató.