Separación confirmada: Barby Silenzi y el Polaco, no va más

Ahora, y después de varios idas y vueltas, el Polaco y Barby Silenzi decidieron terminar su relación.

“Sí, ya estamos separados definitivamente. Pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo, así que cada uno por su lado estamos bien”, explicó Silenzi.

Vale destacar que, hace unos pocos días, Silenzi había sido entrevistada y confesado la crisis con su pareja: “lo que te puedo decir que es verdad y que los dos sentimos lo mismo, tenemos mucho amor el uno por el otro... Para mí, es mi gran amor, ya lo saben, desde hace mucho. Y él también tiene ese amor hacia mi, pero ahora estamos en un momento... No te voy a decir que estamos separados, no te voy a decir que estamos espectacular”, había dicho en ese entonces.

“Él está con muchos compromisos laborales, viaja un montón y está como muy enfocado en eso. Y yo estoy con los míos, con las nenas... Como que la pareja está ahí, y cada uno está muy en lo suyo”, dijo Silenzi.

Finalmente y confirmando la separación Batby Silenzi señaló: “yo tengo reclamos, él tiene otros y no estamos pudiendo ponernos de acuerdo... Yo reclamo presencia, ponele. Y él me dice: ‘Tengo que trabajar’. Yo lo recontra banco. Y me pone muy contenta lo que le está pasando, pero ya fue"