VIDEO.- Feroz ataque de un dogo de Burdeos: habla la dueña del perrito atacado

En el barrio El Mondongo, un hecho no terminó en tragedia por pocos segundos. Un dogo de Burdeos se escapó del domicilio y atacó a un Fox Terrier de pequeño tamaño. Cuando la dueña, una mujer de 82 años, quiso salvar a su mascota, el dogo fue contra ella.

Esta mañana, este medio recibió un vídeo donde se ve paso a paso cómo ocurrió el ataque a una adulta mayor y su perrito en 63 entre 1 y 115. Elena Maruco, la dueña, contó: “Salimos a pasear y el perro no estaba en la puerta. En cuestión de segundos apareció y me lo dejó con una mordida terrible”.

Elena sufrió heridas en sus dedos “y no me agarró más porque no pudo”. Su perro, en cambio, tiene una herida profunda en el cuello y “los colmillos clavados en el músculo”. Si bien ambos están fuera de peligro, el susto no pasó rápidamente y ahora reclaman que las autoridades intervengan.

Lidia, vecina de la cuadra, reveló: “Esto ya pasó una vez. No podemos estar así”. Florencia fue protagonista de uno de los ataques del dogo de Burdeos que tiene aterrorizada a la cuadra: “Estaba paseando tranquila el 5 de enero, en la mano opuesta y se cruzó. Llamé a Zoonosis y dicen que no pueden hacer nada”.

Susana, otra vecina, afirmó que el dueño no tiene control sobre el perro. En este sentido, Elena recordó que cuando ella quedó tirada en el piso, mientras el dogo dejaba de atacarla para ir nuevamente contra su perro, el dueño “le tocaba las orejas”.

Según aseguraron las frentistas, el hombre “se niega a hablar” y “ni se asomó a preguntar si estaba bien”. Cuando tocan timbre, nadie atiende. Beatriz, una de las primeras en intervenir durante el ataque, destacó: “Tenemos dos leyes por la tenencia de perro peligroso y por ataque de perro peligroso. No sabemos si está vacunado contra la rabia. Ya atacó a una nena y siempre se escapa sin bozal”.

Este dogo ya cuenta con una denuncia radicada y en curso, con un escrache en las redes sociales y, en esta ocasión, la familia de la víctima hará “todo lo posible” para que no se repita. En la puerta del domicilio, los vecinos colocaron carteles para informar la situación.