VIDEO.- Espectacular choque y vuelco en 1 y 47

Un espectacular vuelco se registró esta mañana en la zona de facultades. Por causas que se tratan de establecer, un auto terminó siendo protagonista de un vuelco en 1 y 47, y según las primeras informaciones, pese a la terrible escena, el accidente no habría dejado heridos de gravedad.

En base al testimonio de testigos que pudo recabar EL DIA, el incidente vial se registró cerca de las 7 cuando un auto que circulaba por la Avenida 1 frenó de golpe y esa maniobra terminó provocando la colisión. Se supo que un Renault Clio intentó evitar chocar contra uno de los vehículos que circulaba delante suyo y "clavó los frenos", misma reacción que tuvo la Chevrolet Meriva, a diferencia que su conductor pegó un volantazo y se llevó la peor parte ya que terminó con las ruedas de costado.

En el rodado que volcó viajaba un hombre con dos menores, mientras que el Clío era conducido por una mujer. En el lugar trabajó la Policía y agentes de Control Ciudadano.

Una enorme curiosidad generó la escena que quedó en esa transitada zona de la Ciudad y hasta provocó otro accidente que no pasó a mayores. Se trata de una moto que tuvo un roce con un auto por observar el vuelco.

"No sé cómo pasó"

En diálogo con este diario, Rodrigo, que conducía el auto volcado y llevaba a sus hijos al colegio, contó que "no se cómo pasó" el accidente. Aseguró que "había arrancado el semáforo y en un momento frenaron todos. Traté de esquivar al que estaba estacionado, y no sé cómo lo toqué y terminé volcando. El Clío estaba estacionado del lado del boulevard, pero evidentemente no calculé y volqué".

Luego manifestó que "lo primero que atiné a hacer fue gritarle a los chicos si estaban bien. Hubo gente que se acercó y nos ayudó a salir". Respecto a las heridas que sufrieron dijo que "la nena solo tiene un chichón, nada grave, y el nene no tiene nada".

Luego, a modo de reflexión, aseguró: "Hay que tratar de estar más atentos, es hora pico y la gente está muy loca. Ahora que ya pasó estoy más tranquilo".