Graves declaraciones: Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de “abuso”

Luciana Salazar lanzó graves acusaciones contra Martín Redrado y habló del abuso que sufrió cuando ya no eran pareja. Ellos comenzaron una relación por varios años, que finalizó en 2018, poco después del nacimiento de Matilda.

La única hija de la modelo argentina nació por subrogación de vientre y Redrado, que en ese momento era su pareja, la acompañó. Cuando la pareja se terminó, toda la cordialidad que habían mantenido por tanto tiempo también finalizó para darle lugar a los escándalos mediáticos.

Sin embargo, hace algunas horas la situación pasó a mayores cuando Luli Pop habló de abuso en contra del economista. Frente a Socios del Espectáculo declaró: “digo la palabra abuso” al contar lo vivido.

La ex Bailando por un Sueño acusó de “descarado” a su ex pareja y de mentirle tanto a ella como a su actual novia y todo su alrededor. Más tarde, mencionó que en cuatro oportunidades Redrado la “buscó e intentó avanzar sexualmente”, por lo que lo tuvo que “frenar”.

“Ya no estábamos juntos”, aclaró Luciana Salazar. Según declaró, se refiere a estas situaciones como abuso porque un abogado de confianza, Mariano Cúneo Libarona, la asesoró. Por otra parte, respondió que no lo denunció en su momento con la intención de evitar el “escándalo” y que aún falta mucho más por conocerse de “lo que me hizo”.

La versión de él

Esta acusación de Luciana Salazar llegó luego de que Martín Redrado se dirigiera al público de Socios del Espectáculo para recalcar que “Matilda no es mi hija”. A su vez aseguró que su único rol fue acompañar y respetar a quien fuera su pareja.