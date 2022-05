A la espera de la primera revisión desde el Fondo

El Gobierno aspira a aprobar la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de mayo, más allá de la coyuntura que impone la inflación, que alterará los supuestos del programa aprobado hace un mes y que refinanció los U$S 45.000 millones.

Aunque por el momento no se espera una visita de funcionarios del FMI, desde el equipo económico que conduce Martín Guzmán descuentan que a mediados de mayo ingresarán unos U$S 4.150 millones a las arcas de las reservas, que servirán para cancelar los vencimientos de la deuda con el organismo por U$S 3.800 millones previstos para junio próximo, y el resto para seguir acumulando divisas y cumplir con las metas del programa.

Tanto desde el Gobierno como desde el FMI mostraron sintonía con las expectativas de la marcha del acuerdo y con el combate a la inflación, a la vez que demostraron tener un diálogo fluido.

Fuentes del organismo multilateral reconocieron que el trabajo para completar la primera revisión ya comenzó, especialmente durante las Reuniones de Primavera del FMI. “Continuamos trabajando virtualmente, incluyendo las discusiones sobre la primera revisión, y por ahora no hay planes para realizar reuniones en persona”, precisó la fuente consultada por la agencia oficial de noticias.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en distintos foros empresarios, tanto en San Carlos de Bariloche como en Neuquén, que “la primera revisión se va a enfocar en la dinámica del primer trimestre del año, y esas metas en la parte fiscal, en la parte externa y monetaria han sido alcanzadas”, dijo, sobre el rápido desembolso de los fondos previstos en el programa.

Guzmán, a su vez, reafirmó que las metas del acuerdo de la Argentina “no se van a cambiar”, aunque sí reconoció que “hay cuestiones que se van adaptando que son las proyecciones, en un contexto internacional que es de incertidumbre para todo el mundo, y que ha convertido a la inflación en el principal problema a nivel internacional”.