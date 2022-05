VIDEO. Vecinos de Los Hornos denuncian que desde la "magatoma" salen a "merodear" con fines de robo

A través de las redes sociales donde subieron denuncias y filmaciones, vecinos de Los Hornos cercanos a la denominada "megatoma", denuncian que desde ese asentamiento llegan al barrio sujetos que merodean las casas "viendo que se pueden llevar". La inquietud va en aumento y se replica en otras expresiones de vecinos como en la zona de 83 y 138 donde una usuaria de la red Facebook subió un video donde se ve a tres sujetos jóvenes ingresar sigilosamente a un predio.

"Vienen a ver qué se pueden llevar, esto pasa todas las noches y siguen los robos", señaló otro vecino de la zona que se sumó al reclamo por la inseguridad que se vive en el lugar.

Como se ha venido informando la preocupación de los vecinos de Los Hornos por la "megatoma" va en aumento porque no para de crecer y son cada vez más familias las que se asientan en el predio de unas 150 hectáreas que van de 76 a 90 y de 141 a 155.

Entre otros reclamos, un Facebook "Los Hornos basta de inseguridad", se ha señalado que "los vecinos seguimos preocupados. Nada cambió para mejor, sí para peor. Se intentó usurpar (de día) otro terreno en 141 y 71, y si no fuera por los buenos vecinos de la zona otra usurpación tendríamos". En ese sentido agregó: "No nos olvidemos, estamos a un paso de convertirnos en el nuevo Conurbano".

Más allá de la inseguridad reinante, se vienen denunciando "la falta de servicios públicos tales como agua, energía, cloacas, recolección de residuos, entre otros, es una de las mayores deficiencias sufridas por los vecinos, ya que los asentamientos utilizan los existentes de manera ilegal, lo cual lleva a la sobrecarga de los mismos ante la falta de inversión. Como consecuencia, esto conlleva la afectación a la calidad de vida y a la salubridad general, en particular de niños y jóvenes que viven en las cercanías".

Por otro lado, "la falta de apertura de calles y mejoramiento de las vías de circulación", mientras que dijo que "otro de los principales reclamos de la comunidad es el incremento considerable de los índices de delitos contra la propiedad, tales como robos y hurtos, que afectan directamente a quienes habitan en el lugar".

En su lista de reclamos se agrega "la pérdida de valor patrimonial de los predios adyacentes, especialmente de aquellos que realizaron inversiones basados en ciertas características del sector que luego son menoscabadas por el crecimiento de los asentamientos. En este sentido, en lo que respecta al Ex Club Planeadores, tenemos casos de inversiones (Loteos, Barrios Cerrados, etc) pensadas a partir de ciertos valores del área, tales como Macro Manzanas, por ejemplo el Camping de UPCN, o lo que implicaba el predio del Club como espacio abierto, que con el devenir de los asentamientos perdieron no solamente ese valor considerado sino que impactó directamente en su valor comercial, atendiendo la situación general del barrio".