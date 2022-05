Lissa e Imanol son los flamantes nominados en el Hotel de los Famosos, que se pone al rojo vivo

El reality del "Hotel de los Famosos" sigue su curso y en la emisión de este viernes, se dieron a conocer los nuevos nominados que competirán en la edición del lunes en la famosa "H", juego en el que define el futuro de los participantes dentro del programa.

En este caso, por perder en el laberinto frente a "Locho" Loccisano y Sabrina Carballo, Imanol Rodríguez es el primero. Mientras que en la votación "cara a cara", que reúne a todos los jugadores, Lissa Vera reunió la mayor cantidad de votos y se convirtió en la segunda duelista.

El lunes, se sabrá un nuevo eliminado y habrá menos participantes. Vale recordar que ya se fueron del juego Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeiro y Majo Martino.

“Me lo tomo con tranquilidad. Si es mi tiempo, me voy, y si no, será el. Obvio que tengo ganas de quedarme y ganar en el hotel. No puedo sentirme mal y, si llego a ganar, no puedo estar mal con todos en el hotel”, afirmó Lissa, la cantante de bandana. Por su parte Imanol advirtió que "odia perder" y quedó con bronca por los juegos perdidos.