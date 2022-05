VIDEO. Atraparon a la zorra que paseaba en La Plata: se hizo "amiga" de un gatito y le buscan traslado

Hace aproximadamente un par de meses vecinos de La Plata se habrían sorprendido por la misteriosa aparición de una zorro gris. Una de las primeras imágenes del animal fue en la intersección de las calles 7 y 49, mientras que luego fue vista también en Los Hornos, y en las últimas horas un vecino de la Ciudad se encargó de atraparla para poder trasladarla a un lugar seguro.

"Llamé a la Municipalidad, a control animal, zoonosis, pero nadie me contesta. Leen los mensajes y me ignoran. Hay 50 denuncias a la línea 147, pero no me dan bola y acá lo tengo. Es hembra", sostuvo Ezequiel, quien además suele rescatar perros y gatos de la calle para brindarle alimento y cuidados.

Según señaló la zorra en esta oportunidad fue atrapada en barrio Cementerio. "La estaban corriendo perros y además unos chicos le estaban tirando piedras. Me contaron que querían matarla y por eso acudí con otra persona para atraparla. La bauticé Mary y hasta se lleva bien con los gatos", detalló.

Por estas horas buscan que poder trasladarla a un lugar seguro, aunque expresó que "el ECAS no la recibe por que tiene que intervenir la zoonosis primero".

LEA TAMBIÉN Misteriosa aparición de un zorro gris en pleno centro de La Plata

Cabe marcar que se trataría de un zorro gris pampeano de la familia de los Lycalopex, que habita en zonas de campo. Así lo explicó el extitular del Bioparque platense Diego Brutti a EL DIA en aquella oportunidad que los frentistas captaron las imágenes. Estos animales suelen ser de tamaño mediano y de color grisáceo. Tienen pelaje corto y denso en la mayor parte del cuerpo, con una línea negra que corre por la espalda y la cola. La cabeza y el cuello son rojizos y el hocico es negro hasta las comisuras de la boca, característica que los distingue del similar zorro culpeo.

Brutti habría advertido que el ejemplar que apareció “es un animal muy agresivo”. “Si alguien lo toca, puede ser que lo muerda”, afirmó. Explicó que, en estos casos, debe intervenir la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, que tiene potestad para capturar animales silvestres en la calle, ya que Protección Animal se dedica solamente a animales domésticos.