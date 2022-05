El ex One Direction, Liam Payne, separado tras ser fotografiado con otra mujer

Un verdadero escándalo nació en el mundo One Direction. Uno de sus ex cantantes, Liam Payne, quien ha sabido hacerse camino solista y llenar teatros, es el protagonista de una separación tras conocerse fotografías suyas junto a otra mujer que no era su prometida.

La pareja de Liam Payne y Maya Henry, modelo, surgió hace más de cinco años. Entre idas y vueltas, separaciones y reconciliaciones, los enamorados decidieron comprometerse el año pasado para unirse en matrimonio.

Sin embargo, la aparición de una mujer llamada Aliana Mawla cambió los planes. Algunas versiones sugieren que la separación entre el cantante y la modelo ocurrió el mes pasado, pocos meses después del compromiso.

Otra versión indica que la viralización de las imágenes del ex One Direction con Mawla precipitaron una decisión, por lo que habría habido infidelidad. El representante del artista niega que haya ocurrido ello y, en cambio, afirma que Henry miente cuando dice que aún estaban comprometidos.

Vale mencionar que Payne y Mawla se conocieron hace cuatro años, cuando él participó de una canción con J Balvin donde la joven era la actriz. Tiempo después de la grabación del tema “Familiar” fue que se separó de Henry pero llegó la reconciliación.

Este martes, finalmente, se confirmó la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo directioner, como se llama el fandom de One Direction. Por otra parte, Maya se encargó de enfrentar a los fans que le hacen llegar las imágenes de su ex con su nueva pareja y pidió frenar con tanto dolor para ella.