Denuncian más de 2O pozos de ABSA sin tapa

Días atrás, un nene de 7 años que jugaba al fútbol con amigos en 26 y 530 cayó en un desagüe de Absa cuya tapa de hierro había sido sustraída. Se salvó por la reacción inmediata de su padre, que bajó al fondo del pozo y lo rescató. La Ciudad está llena de esas trampas urbanas, de huecos en la vía pública producto de la falta de cubiertas en las redes de las diferentes infraestructuras de servicios, pero sobre todo en las de ABSA, con prestaciones como las del agua corriente y el sistema cloacal. En esa línea, la empresa informó que lleva detectadas “decenas” de cámaras que quedaron al descubierto, justamente, por el robo de las placas de hierro o cemento que las sellaban.

“En las últimas recorridas por la red de cloacas se ha detectado el robo de decenas de tapas de cemento y/o hierro pertenecientes a las bocas de registro que tiene ABSA para poder acceder a la inspección e intervención del servicio”, señalaron fuentes de la empresa que opera con los servicios sanitarios de la Región.

Concretamente, además del relevamiento realizado por la empresa, se recogieron unas 20 denuncias de robos de tapas en lo que va de este mes.

Según explicaron, “estos faltantes no sólo significan un daño a la empresa, sino que además, representan un peligro para la comunidad, ya que se trata de pozos de no menos de 3 metros de profundidad, que quedan descubiertos en algunos sectores de la Ciudad”.

A raíz de la gran cantidad de pozos de los servicios cloacales que por robos o vandalizaciones aparecen en la vía pública “a cielo abierto”, ABSA solicitó a los vecinos que ante la ausencia de tapas en bocas de registro, falta de llaves de paso, daños en los medidores, o acciones que perjudiquen la calidad de la prestación, se comuniquen al 0800 999 2272 o por intermedio de las redes sociales oficiales de la empresa.

En un mes, más de 20

“En lo que va del mes, tenemos 21 faltantes de tapas denunciados”, afirmaron las mismas fuentes a la vez que añadieron otros hechos que causan preocupación. “Tenemos que agregarle a eso que el último fin de semana se sumó la vandalización de dos perforaciones, en 173 y 70, y 173 y 72”, subrayaron.

Denuncias de todos los días

En los últimos días, EL DIA recibió una catarata de denuncias por el robo de las tapas de los desagües en distintos barrios platenses. Pero ese acto delictivo tiene además un costado muy peligroso y tiene que ver con que el agujero que queda termina siendo una trampa para los vecinos.

Justamente, el ocurrido en Tolosa, fue un caso que pudo ser tragedia. En la esquina de 530 y 26 sustrajeron la tapa de hierro que cubre la alcantarilla y un nene, en un descuido, cayó dentro del pozo.

El pequeño se encontraba jugando con una pelota, que terminó en el pozo. Pero al intentar recuperarla hizo una mala maniobra y fue allí que acabó dentro del desagüe.

Fue su papá, Lucas, quien no bien advirtió el accidente que había sufrido su pequeño hijo, descendió al pozo donde había caido el nene y le salvó la vida.

Las mismas fuentes informaron que producto de la caída el menor debió recibir asistencia médica, y expresaron la preocupación que genera la falta de esa tapa. “Hace tiempo venimos advirtiendo que es un peligro, no se puede creer que no hayan tapado semejante hueco. De milagro no se mató nadie”, expresaron en el barrio.

Además, advirtieron que en 27 y 530 hay otros dos huecos peligrosos. Es decir que en pocas cuadras se registraron al menos tres faltantes de tapas que fueron hurtadas.

Lo cierto es que varios son los vecinos que vienen dando cuenta de esta problemática e incluso intentan señalizarse “con lo que pueden para que no ocurran accidentes”, precisaron. Y es que el alto valor del material con que están confeccionadas es motivo suficiente para que los ladrones se apoderen de ellas y las terminen vendiendo en el mercado negro.