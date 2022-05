A la par del aumento de contagios de Covid-19 crece el uso del barbijo

En paralelo a este nuevo aumento de los contagios de coronavirus parece crecer, en la vía pública, el uso del barbijo. Al bajar los casos, tras el verano, cuando se dio la tercera ola por la irrupción de la variante Ómicron, se advirtió un relajamiento general en el empleo de ese accesorio preventivo, pues aunque en los locales comerciales que no ofrecen servicios gastronómicos se siguió exigiendo el ingreso con la boca y la nariz cubiertas, en las calles se vieron cada vez más caras despejadas. Ahora, en los inicios del cuarto brote de Covid-19, si bien se mantiene el régimen de uso optativo, se amplía la costumbre de salir a la calle protegidos con un tapaboca.

En las farmacias notan un nuevo aumento en las ventas de barbijos y auto tests

De acuerdo a un informe que este diario publicó ayer, los casos de coronavirus crecieron en la Ciudad más del 130 por ciento en la última semana con respecto a la anterior según estadísticas oficiales. Los datos de la secretaria de Salud del Municipio mostraron que mientras en la segunda semana de mayo se registraron en La Plata 518 casos, la semana pasada el número de contagios reportados ascendió a 1.231.

En tanto, en las calles platenses se observa que aumentó, en comparación con un mes atrás, el número de personas -de todas las edades- que optan por taparse las vías respiratorias para circular entre la gente caminando. Por otro lado, y como parte de la tendencia, la mayoría de los locales comerciales conservan la medida del ingreso restringido al espacio del lugar; y lo mismo con los barbijos: sigue en los centros comerciales la obligatoriedad del uso de tapabocas.

Justamente por el hecho de que el uso del barbijo es optativo, es decir, que queda llevarlo o no en la decisión de cada quien, se generan en ocasiones entredichos, sobre todo en los espacios cerrados de los sectores de actividad privada. Clientes contra clientes, clientes contra empleados de comercio o contra los dueños de los negocios se producen discusiones en torno al ingreso con o sin tapaboca. Por caso, en una hilandería del centro comercial de Calle 12 se vieron forzados a colocar un cartel aclaratorio en la puerta. “Estimados clientes: este local aún pide barbijo para el ingreso. Evite comentarios desagradables!”. ¿Por qué llegaron a expresar ese pedido? “Es que me harté -explicó Paula, la encargada-. Venía gente sin tapaboca y decía cualquier cosa. El uso es optativo, entonces acá decidimos nosotros. Con una norma que exija el no uso, la respetaríamos. Pero por ahora es optativo y preferimos cuidarnos, a nosotros y a nuestros clientes”.

“Hay que seguir con el uso no obligatorio del tapaboca: ya vimos lo que pasó cuando fue obligatorio”

Enrique Rifourcat, Secretario de Salud comunal

En las farmacias notan un nuevo aumento en las ventas de barbijos. “Es muy difícil precisar en cuánto creció la demanda, porque hay muchas marcas y modelos, pero sin dudas se duplicó . También se nota un incremento en la venta de auto test; y el índice de positividad del auto test se triplicó”, indicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinoso.

Manuel De Battista, titular de la Región Sanitaria XI, resaltó que desde las autoridades sanitarias provinciales se insiste con el uso de tapabocas en los lugares cerrados. “En cambio -aclaró- es difícil medir si en la calle la gente los usa más que hace unas semanas, pero se percibe que la guía cierto sentido común. Es más: está subiendo el número de personas que se vacunan. Esta semana hubo días con 900 vacunados por posta en La Plata”.

Por su parte, el secretario de Salud de la Comuna, Enrique Rifourcat, remarcó un “claro repunte” en el nivel de casos, aunque dijo al mismo tiempo que “al cambiar tanto las normas no se saben bien los números”.