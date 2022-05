Inflación sin techo: calculan más del 60% anual

Luego del cimbronazo inflacionario que significó el 6,7 por ciento de marzo (la cifra más alta en 20 años) y mientras en el propio Gobierno admiten que el registro de abril “no viene bien”, son varias las consultoras privadas que empiezan a hablar de una escalada de precios que a fin de año podría superar el 60 por ciento. Esto es, mayor al último relevamiento de mercado encargado por el Banco Central y que en general suele marcar el ritmo de las negociaciones paritaria. Alejándose de ese pronóstico, la aguja de la inflación empieza a moverse entre el 65% y el 80% anual, según la medición de economistas que, incluso, advierten como “posible” un escenario con hasta “tres dígitos” de suba acumulada.

En ese sentido, fue el reconocido especialista en macroeconomía y finanzas, Miguel Ángel Broda, quien la semana pasada no descartó una inflación de tres dígitos para 2022, producto de los desequilibrios fiscales, la inestabilidad de los dólares paralelos y la “descoordinación” al interior del oficialismo gobernante. Broda agregó que su escenario base era de una tasa de inflación de entre el 65 y el 70 por ciento, pero que “todos los días” su proyección se “debilita”, a la par que alertó que “se vienen dos años agónicos, de altísimo crecimiento, alta inflación y mucha volatilidad” en los que “la Argentina solo va a sobrevivir”.

Cavallo y el 80%

“Que la inflación anual no supere el 80 por ciento es lo máximo a lo que puede aspirar este Gobierno”, advirtió por su parte el exministro de Economía, Domingo Cavallo, que a través de un informe publicado en su blog personal trazó un panorama bastante pesimista de lo que se puede esperar en las góndolas para los próximos meses.

El exfuncionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa estimó que la inflación de este año rondará el 72 por ciento y que, pese a la reactivación económica post-pandemia que se observa, “la economía no va a mejorar, pero sí puede empeorar. Y mucho”. En esa línea, esgrimió que el encarecimiento “bien podría llegar a 80 por ciento si se prolongan los desvíos con respecto a mi previsión que ya se observan en el mes de abril” y, en plena interna kirchnerista, imaginó resultados más desfavorables si saliera del Gobierno el ministro de Economía, Martín Guzmán, “para dar cabida a las ideas de quienes rodean a la Vicepresidenta”.

Para llegar a sus previsiones, Cavallo partió de la base de que el Gobierno no podrá cumplir con las metas de inflación y acumulación de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, aseguró, el FMI “procurará evitar que la Argentina caiga en atrasos (por el pago de la deuda) con la institución”, pero para lograr esos gestos de Washington la administración de Alberto Fernández “tendrá que aumentar muy pronto el ritmo de devaluación en el mercado oficial (que deberá ubicarse entre el 4 y el 5% mensual)” y “elevar la tasa de intervención del Banco Central (y la tasa que estará dispuesto a pagar el Tesoro para colocar deuda interna), a no menos de 4,7% mensual, es decir 56% nominal anual o 73% efectiva anual”.

Además, el economista afirmó que el Ejecutivo se verá forzado a un “fuerte aumento de las tarifas eléctricas, del gas y los transportes, como para producir una reducción de los subsidios económicos del 0,8% del PBI con respecto a lo gastado en 2021. Alternativamente tendrá que reducir el gasto de capital o algún otro rubro del presupuesto, hasta completar esa reducción como porcentaje del gasto primario”.

De allí concluye Cavallo una inflación en torno al 72% anual, pero que “podría llegar al 80%”. Superando, en cualquier caso, a los salarios “que terminarán subiendo 60%, es decir, a un promedio del 4% mensual para todo el año”. Aún cuando se trata de una cifra mayor a la que el Gobierno había contemplado en su programa macroeconómico inicial, el exministro matizó que “cada vez que se trató de recuperar el ritmo de aumento de los salarios, la inflación terminó aumentando y deteriorando el salario real”.

Para abril

Cercano al análisis de Cavallo se ubican los guarismos de Daniel Artana, de FIEL, que calcula para este año un 70% de inflación y para abril un índice que, aunque no estará en los niveles de marzo, seguirá alto: “por encima del 5%”, aseguró

El economista Fausto Spotorno arriesgó incluso un poco más: que en abril los precios podrían estar “alrededor del 6% o más” y que el mejor escenario sería “terminar el año con una inflación del 65%”. ¿Qué sería peor? “Que no se pueda bajar del 5% o 6% mensual y que haya una inflación anual de tres dígitos, mayor pobreza y actividad en caída”, aseveró Spotorno.

Los analistas privados coinciden “parcialmente” con el diagnóstico que días atrás trazó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien advirtió que la inflación de abril “no viene bien”, pero que el Gobierno espera que baje en mayo. Para las consultoras, la inflación de abril estará por encima de lo que espera el Ejecutivo, con un piso “alto” que ubican entre el 5 y el 6 por ciento, mientras ponen en duda una merma para este mes.

“En cualquier circunstancia, el dato de abril, por encima del 5%, será difícil de procesar. Podrá ser presentado como una desaceleración respecto al 6,7% de marzo, pero en el gabinete económico seguirá preocupando. Es que ya deja un piso de inflación del 65% a 70% para 2022, incluso cuando desacelere por debajo del 4,5%”, alertaron por caso en la consultora LCG, de Martín Lousteau.

La inflación de abril, explicaron los especialistas, se vio traccionada por las subas constantes en alimentos, pero también en rubros como taxis y colegios. Mientras que este mes impactarán, entre otros, los incrementos programados en alquileres, expensas, prepagas, telefonía e internet, GNC, entre otros.