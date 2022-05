Solá se sumó a los que cuestionan a Guzmán: "Este Gobierno no explica nada, en economía sobre todo"

Alejado del Gobierno hace unos meses ya, Felipe Solá lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, al decir que la cartera que encabeza "parece una isla".

"El ministerio de Economía parece una isla, donde se analiza teóricamente todo, pero a la hora de la verdad no pasa nada", fustigó el ex canciller, cuya salida del Gabinete no fue de lo más prolijo, ya que le avisaron que quedaba desplazado mientras se encontraba en el exterior en una actividad oficial.

Sumándose a los cuestionamientos que desde hace meses lanzan desde el kirchnerismo, con Máximo Kirchner y el "Cuervo" Larroque a la cabeza, y sindicalistas como Pablo Moyano, Solá consideró que "este Gobierno no explica nada, en economía sobre todo".

"Hay que solucionar la carrera de obstáculos que significa vivir para muchos argentinos de varias clases sociales. Esa carrera tiene que ser menor y el Gobierno es responsable de eso y de ser mucho más pragmático y de animarse a hacer las cosas", apuntó.