Berni respaldó a los policías que balearon a un joven rugbier en Moreno

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respaldó en principio el accionar de la pareja de policías que baleó a un joven rugbier en el partido de Moreno al señalar que "no es normal que un vehículo se de a la fuga cuando se le da voz de alto y es perseguido por tres patrulleros".

Además, el ministro deslizó que los policías alegaron que el joven "hizo un movimiento como que iba a disparar". "La información que tengo yo, no quiere decir que sea la verídica, porque lo tendrá que determinar el fiscal, es que el vehículo evade un control y fue perseguido por la policía, no con un móvil sino con tres, y que no dio obediencia a la intimación de parar", expresó Berni en declaraciones a la prensa.

El funcionario sostuvo que los policías fueron separados en forma preventiva, pero remarcó que el fiscal actuante no tomó ninguna determinación sobre ellos. "Llama atención que los dos policías hayan disparado. Son dos oficiales de experiencia. Hay que ponerse en lugar de ellos y entender que estaba oscuro", deslizó.

Lautaro Tomás Kruger, de 19 años, venía de festejar el triunfo de su equipo de rugby, Mariano Moreno, cruzó un semáforo en rojo y fue baleado esta madrugada por policías bonaerenses cuando llegaba a su casa en el Country "Álvarez del Bosque", ubicado en el partido de Moreno.

Fuentes consultadas precisaron que el hecho se produjo sobre la Avenida San Martín al 9000, cuando el joven manejaba la camioneta de su papá y cruzó un semáforo en rojo. En ese momento, un patrullero de la Policía Bonaerense, sin luces ni balizas, que realizaba tareas preventivas en la zona, lo comenzó a perseguir.

En el video se puede observar cómo los efectivos chocan en varias oportunidades a la camioneta del rugbier intentando frenar la marcha, y en la última la golpean de costado y cae en una zanja. Rápidamente otros móviles policiales se sumaron a la persecución.

Carlos Kruger, padre de Lautaro, afirmó: "Los policías dispararon contra la camioneta sin medir las consecuencias". "No está comprobado lo del semáforo en rojo, no hay video, eso lo dijeron los policías", aclaró enseguida y agregó que su hijo deberá ser operado porque "usó el brazo para cubrirse de los disparos y tiene el hueso destrozado".