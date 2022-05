Más escuelas sin calefacción en La Plata decidieron "suspender clases" y hasta recortar horarios

Con la llegada del frío helado y de las temperaturas bajo cero, varios establecimientos educativos de La Plata tuvieron que suspender las clases este lunes por la falta de calefacción y mantenimiento de los edificios. Durante las últimas horas además otras escuelas tomaron la difícil decisión también de no tener clases y hasta recortar horarios.

En este sentidos padres y madres de alumnos de la Escuela 55, ubicada en 62 y 28, indicaron que les llegó un mensaje en donde afirman la suspensión, algo que despertó el enojo e indignación. "Familias: pese a todos los reclamos que se hicieron al concejo escolar no vineron a arreglar las estufas. Por eso SE SUSPENDEN las actividades en el turno mañana en el marco de del Reglamento General de escuelas", fue el mensaje de whatsapp que les llegó.

Además también se contactaron familias de los pequeños que asisten a la Escuela 5, que se encuentra en 1 y 38. Ahí les informaron que se recortarán las horas de estudio y solo asistirán ciertos grados, mientras que otros lo harán de forma remota. "Los maestros se quejan y se amparan en que todavía deben dejar abierto x la ventilación cruzada", señaló un padre furioso.

Como viene informando EL DIA, la falta de gas en las escuelas es una problemática denunciada hace meses por los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, donde padres y maestros le piden a las autoridades que realicen las obras pertinentes para calefaccionar las instituciones.

Este lunes, con el termómetro por debajo de los 2 grados, una de las primeras instituciones en plantear la problemática fue el Normal 2, en donde los estudiantes llevaron adelante, con apoyo de otros actores de la comunidad educativa como padres y docentes, un "frazadazo".

Otra secundaria con problemas y en donde se puso el tema en debate es en el Belgrano (o Media 1), luego de que las autoridades les avisaran por teléfono que, a partir de este lunes, ante el descenso de la temperatura, el ingreso en el turno mañana sería desde las 9.30. En la explicación señalaron que el motivo de la decisión de los directivos es evitar las horas más frías, a raíz de las deficiencias de calefacción que presenta el enorme edificio de 9 y 38.

También plantearon inconvenientes desde la Secundaria 54, de 122 y 604, en Villa Elvira. "Estamos sin calefacción, las ventanas y las puertas no cierran, los baños no están en condiciones. No aguantamos más", consignaron desde la comunidad escolar.

Un reclamo similar apuntaron desde la Secundaria 15, en 19 y 464, City Bell, en donde la preocupación gira alrededor de "la cantidad de vidrios rotos en los salones, ventanas que no cierran y puertas destrozadas, además de que los calefactores no funcionan". "Nadie escucha nuestros reclamos", lamentaron.

En un contexto de clases suspendidas, protestas y reclamos, el colectivo de Padres Organizados de la provincia reunió las denuncias de los distintos establecimientos públicos de La Plata por problemas de calefacción.